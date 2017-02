Ofensa despreciable

La despreciable cobardía de la persona o personas que el pasado domingo eligieron como diana de sus insultos a la árbitra auxiliar del partido de Tercera División entre el Arnedo y la UD Logroñés Promesas merece la condena absoluta y sin ambages de la sociedad en general y del mundo del deporte en particular. La estulticia de quienes, además, encontraron en la condición femenina de la linier argumento para sus burlas no se corresponde con los valores que deben abanderar toda práctica deportiva, como tampoco lo hace la actitud pusilánime de quienes siendo testigos de semejante exceso no propiciaron su identificación en el propio terreno de juego. Mientras la joven árbitra, cuya condición de menor de edad agrava la ofensa, trata de alimentar en el fútbol una ilusión y unas aspiraciones que no sólo hay que aplaudir sino también animar, situaciones como la vivida en Arnedo invitan justamente a lo contrario. La zafiedad, cuando pretende atentar contra la dignidad de una persona, merece el reproche y el justo castigo que el propio club arnedano y la Federación deberían procurar más pronto que tarde a los autores de la ofensa.