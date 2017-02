¿Recuerdos punibles? Anda ya...

Aquel 20 de diciembre de 1973 Madrid amaneció triste, frío y neblinoso. Pero en el precioso pisito que Dora Orduña y Octavio Colis tenían en la calle Gonzalo de Córdoba en pleno corazón de Camberí y donde nos habíamos refugiado Hilario Camacho y yo, se estaba relativamente calentito, deliciosamente bien. Nos habíamos despertado pronto. Trasteaba Hilario por lo bajo en su guitarra hecho un cuatro en su cama algunas variaciones sobre «Como todos los días», aquel grisáceo talking blues tan dylanesco, mientras saboreaba un Abdullah de humo dulcísimo y celestes consecuencias, doy fe, y yo me dejaba querer por aquel lujazo arropado en la mía cuando sonó el teléfono. Era Isabel, la hermana de Octavio: Una extraña y potente explosión -¿la habéis oído?-, había conmocionado Madrid y se escuchaban sirenas de bomberos y policía por todas partes. No, en nuestra humeante y musical nube no habíamos escuchado nada. Pero justo en ese momento se nos hicieron patentes. «Algo gordo ha ocurrido -decía Isabel al otro lado del teléfono-, esto es de película». Y el teléfono se cortó, bip, bip, bip. Un adormilado Octavio salió de su dormitorio seguido por Dora. Y el teléfono volvió a sonar. «Gas, dicen que ha sido una explosión de gas, poned el transistor porque algo no cuadra, ha sido cerca de la embajada de EE.UU.» En la calle, el ulular de las sirenas ya era un guirigay. Y el transistor dejó de hablar de gas: el Dodge 3700 del almirante Carrero Blanco, de casi dos toneladas, se había evaporado. Quizá fueran los efectos del humo llegado de Turquía, pero conforme la radio nos hacía soñar una esperanza una risa imparable nos acometió hasta la llorera. Ojo, por los bajines, no fuera que a alguien le diera por aporrear la puerta. Cuando al fin nos enteramos de que el automóvil había volado más de 30 metros superando en celestial looping el tejado de una casa y aterrizando en un saliente posterior a la misma ya no podíamos ni mirarnos a la cara, tal era la liberadora guasa. Salimos a la calle por ver el ambiente. No había mucha gente. Íbamos con los labios apretados por no hacer visible ni la mueca de una sonrisa, como la mayoría del personal joven, brillantes y cómplices sus pupilas, con quienes nos cruzamos. Recuerdo que tras comer y paladear un Aladdin Hilario y yo tomamos el metro en Quevedo, el vagón iba vacío. Él con el pelo rizoso, casi a lo afro, gafitas a lo Lennon, bigote y rala barba; yo con melena hasta los hombros y bigotón puntero, pues en el teatro andaba por entonces piando en clásico; ambos con un júbilo incontenible. En la estación de San Bernardo subió a nuestro furgón un tropel de grises muy mal encarados. Y nosotros dos allí solitos, con pintillas de progres, sonriendo como angelitos al despiste. Llegamos a Ópera y pies para qué os quiero antes de que aquello terminara como el rosario de la aurora, dadas las aviesas miradas de los uniformados. A los días comenzaron a asomar en toda España los chistes de astronautas. Y las canciones: Voló, voló, Carrero voló».

Así narraba yo hace años mis recuerdos de aquel día redentor. Y no sigo como seguía no vaya a ser que me meta un puro algún supremo tribunal o alguna brigada policial antichistosa por exaltación del terrorismo a pesar de que lo que cuento aquí es una historieta de la Historia y ya forma parte de la memoria popular española. Sé que vimos pronto el fin de aquel otro terrorismo, el franquista, como así fue: Franco murió 23 meses más tarde dejándolo todo atado y bien atado. Porque ahí sigue, no hay manera de acabar con él. Como lo demuestra el hecho de que hoy, 44 años después de aquello, le pueden caer dos años y tres meses de talego a una veinteañera por haber escrito en Twiter alguna de las muchas, viejas y negras chanzas sobre Carrero mientras desde el gobierno pretenden convencernos de que el Valle de los Caídos no es el mausoleo del Patas Cortas, aquel impío verdugo de españoles (eso sí que es humor negro de pésimo gusto), y la Fundación Francisco Franco sigue enalteciendo la figura de aquel tirano y las de sus secuaces, como la del funesto almirante: un furibundo totalitario, antidemócrata y antisemita. Bueno, de todo este tango me quedo con el riente Hilario, para mí el más fino y lírico «cantautor» (era mucho más) de entre todos. Ya se fue, se quiso ir hace una década. Pero aún resuena en mi cabeza su benigna risilla. Me río, otra vez, con él. Ya sabe usted de qué. Y no necesito el Twiter. Niña, si, tú, la de los chistes, escúchate «Cuerpo de ola». Es la historia de otra paternal violación. Que te sea leve.