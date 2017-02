La Ceapa y otras organizaciones de padres de alumnos han emprendido una campaña para denunciar que existe un «copago» encubierto en muchos colegios e institutos públicos españoles, un fenómeno que se ha agravado por los recortes presupuestarios de los últimos años y que no ha recibido una respuesta adecuada de las administraciones públicas. Tales copagos, muy extendidos y al parecer más frecuentes en Cataluña -la media sería de unos 10.000 euros anuales, pero se han documentado hasta de 28.000-, no son oficiales pero sí están institucionalizados de facto en muchos centros, cuyos directores plantean a los padres la necesidad de que aporten una cantidad anual para que la educación de sus hijos tenga la calidad adecuada. Tal irregularidad manifiesta es además políticamente inadmisible. La gratuidad de la educación básica y obligatoria es una garantía de equidad y de igualdad de oportunidades en el origen que no es negociable y que no debería ser víctima de recorte alguno. Unos servicios públicos universales, gratuitos, y de calidad son garantía de cohesión social. No podemos renunciar a ellos, por lo que el Gobierno debe explicarse y tomar las decisiones oportunas para poner fin a esta situación.