El comensal de Gabriela

El Comensal' es el título del libro de Gabriela Ybarra, nieta de Javier Ybarra, de cuyo secuestro y asesinato se cumplirán en junio cuarenta años. Acabo de leerlo y me he quedado sin aire. Me ha envuelto la bruma. He tenido que cerrarlo para respirar otra vez. El escalofrío me ha recorrido la espalda. Es una crónica descarnada y cruda que comienza con la llegada de los secuestradores a la casa familiar y finaliza con el hallazgo del cadáver entre unos pinos, envuelto en una bolsa de plástico negro, con los brazos atados a la espalda, los ojos vendados. En el Alto de Barazar. La narración fría y cálida de los hechos, distante y cercana a la vez, devuelve la vida a los recuerdos de aquellos días de lluvia en blanco y negro, de muerte y de indiferencia. Gabriela te sienta en su mesa como si fueras un comensal y te invita a entrar en su memoria de muerte; su abuelo Javier (asesinado por ETA y su madre Ernestina fallecida por un cáncer traidor).

Javier Ybarra y Bergé era presidente del consejo de administración de Bilbao Editorial, embrión de lo que es hoy el grupo Vocento donde yo había empezado a trabajar por aquel entonces. Y tengo que confesar que leyendo la narración de su nieta Gabriela como si estuviera sentado a su mesa escuchando la reconstrucción del secuestro y muerte de su abuelo, he padecido más que entonces. A pesar de que era el presidente del periódico la víctima del secuestro, el clima de miedo que lo impregnaba todo, el nacionalismo indiferente y la emoción periodística inhibían de la angustia.

Ahora he vuelto a revivir la noche del 21 de junio de 1977 en el callejón del hospital de Basurto que baja hacia el depósito de cadáveres esperando con mi libreta la llegada de los restos de Javier Ybarra. La noche cerrada, la medalla y la alianza que recibieron los hijos antes de la autopsia, los comunicados por Radio Popular. Y una pintada en las siete calles de la parte vieja de Bilbao que decía : «Ybarra ya no vota». El idiota moral autor de la frase ya estaba allí aunque la sociedad vasca tardaría muchas décadas en descubrirlo. Gabriela en su mirada retrospectiva ya lo detecta: «El asesinato de mi abuelo se condenó en los medios, pero nadie se movilizó». En el libro, deliberadamente o no, la sigla de las tres letras que han torturado a la sociedad vasca durante tantos años aparecen muy de pasada, como un accidente del paisaje. Así queda pura y desnuda la muerte, el secuestro, la tortura sin aditamentos, ni explicaciones, ni contextos, que durante tantos años han permitido a muchos anestesiar el dolor o eludir la condena. Que yo recuerde ningún Gobierno Vasco había concedido la menor evocación a la memoria de Javier Ybarra. Paradójicamente cuarenta años después de su secuestro y muerte, su nieta ha sido reconocida con el Premio Euskadi de Literatura por 'El Comensal'. Euskadi.