Leí el otro día un artículo titulado 'La muerte del Arte' y decía así: «Entre los fenómenos de la civilización y las rarezas del progreso que caracterizan notablemente el siglo actual, se distingue un hecho tan extraño como digno de estudio. A medida que la industria y el comercio adelantan y se desarrollan, enferma el Arte. Los síntomas de esta enfermedad son cada vez más claros, pronto veremos la agonía del paciente. Nuestra época es pesimista por excelencia, todo lo pospone al lucro y a la comodidad, quiere divertirse sin esfuerzo y gozar sin trabajo. Admira fríamente la belleza de los moldes artísticos y solo busca distracciones pasajeras y de poco fundamento que no la obliguen a meditar ni la interrumpan en su viaje vertiginoso. La pintura ejercida noblemente por algunos artistas de talento y de corazón, solo es lucrativa para unos cuantos escogidos, la mayor parte de los pintores no pueden competir con la industria de la fotografía y del cromo, que son un importante artículo de comercio. Las paredes se cubren de mamarrachos vistosos y de bajo precio que satisfacen el gusto artístico de los aficionados y aun de los que se precian de inteligentes. ¿Quién piensa en retratarse al óleo, cuando por seis reales le dan nueve retratos hechos en un minuto? ¿Quién ha de comprar las magníficas pero costosas publicaciones bien ilustradas, cuando por diez céntimos puede adquirir una estampa llena de colorines? ¿A qué pensar en los cuadros valiosos, teniendo facilidad de adornar por ocho o diez duros todas las habitaciones de la casa? Y de la escultura, no hablemos; está ya muerta y enterrada. Con el biscuit, la escayola y el barro cocido se hacen monigotes muy primorosos y baratos, cualquiera tiene una Venus de Médicis por cuatro reales. El bronce y el mármol de Carrara solo sirve para satisfacer el capricho de unos cuantos gobiernos». Me chocó porque parecía escrito este verano, pero no, lo escribió Alfonso Llanos en el verano de 1886, es decir hace 130 años, en 'La Ilustración Española y Americana'. Parece mentira cómo creemos que todo cambia y luego, en lo esencial, todo sigue igual. Muchos de los que estamos metidos en este trasunto del arte pensamos más o menos lo mismo que el señor Llanos. Nos educamos en un concepto de arte que ha desaparecido totalmente o quizás no, solo ha evolucionado o ha cambiado de envoltorio como los caramelos. Estos son parecidos a los de hace cincuenta años pero el papel exterior es totalmente diferente, es para que les guste a mis nietos, no a mí. La pintura al óleo que durante un tiempo fue la técnica estrella es un invento relativamente reciente, del siglo XIV, popularizado en el siglo XV aunque parezca de «toda la vida» y aunque hoy en día todavía se sigue usando ya hay otros materiales «clásicos» que la están sustituyendo y no hablo de las nuevas tecnologías, de las instalaciones o las videoinstalaciones. La fotografía, junto con los sistemas de reprografía, se ha mezclado con la pintura clásica de «tubo y pincel». Las impresoras 3D hacen unas reproducciones tridimensionales excepcionales. Y por ende, en muchas escuelas de arte ya no enseñan a dibujar o modelar motivos figurativos. Luego está la sociedad, que parece ser la misma que en 1886 que referenciamos al principio de este artículo: «Nuestra época es pesimista por excelencia, todo lo pospone al lucro y a la comodidad, quiere divertirse sin esfuerzo y gozar sin trabajo», a esto hay que añadirle las nuevas tecnologías que lo han hecho todo visual e inmediato. En fin, después de 130 años el arte sigue estando igual de mal, lo sabemos, o es probable que lo que esté mal sea el negocio del arte, que no es lo mismo. Ahora veo muchas más escuelas de arte que antes, hay muchos mas jóvenes y no tan jóvenes con inquietudes artísticas, se están haciendo obras impresionantes. Creo que lo que pasa es que ahora hay muchas más obras de arte en el mercado con lo que, por la ley de probabilidades, hay muchas más malas que antes. Por otro lado dicen que hay menos público para comprar arte, pero menos público que ¿cuándo?, que hace 30 años quizás sí, pero ¿hace 100 o 200 años se compraban obras de arte?... en fin que este trasunto del arte tiene su miga. Por eso creo que arte y artistas sigue habiendo y también creo y espero que los seguirá habiendo estos próximos 130 años, no me cabe ninguna duda.