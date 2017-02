Hubo un tiempo, muy largo, en España, en el que casi cualquier tipo de felicidad era subversivo. La felicidad: ya sabemos de qué hablamos. La felicidad, fíjense, que era y aún es un estado así como inocuo e inofensivo; una aleación ingrávida entre alegría y tristeza; esa suerte, en fin, de abandono. feliz. Pues durante todo ese tiempo, el cine, y en concreto algunos géneros cinematográficos proporcionaron un placebo. La eclosión reciente del musical LA, LA, LAND, me ha hecho rememorar aquel fenómeno que yo -por edad- no viví a pie de butaca pero sí lo vivieron con regocijo algunos buenos amigos, veteranos de las salas cinematográficas, maestros en lo de ver y contar películas, pero también en testimoniar el mundo que entonces, en este país, rodeaba a las salas y a las películas. Lo han recordado por escrito muchas veces, con orgullo y melancolía a partes iguales. Y consiste en lo que -resumiendo- llamó el crítico de cine Miguel Rubio, en un artículo publicado en la revista Film Ideal en febrero de 1964, «una metafísica del champán». Y venía a cuento de los realizadores que provenían, no por casualidad, del musical; concretamente de Stanley Donnen, que venía como pocos del musical; o sea: de Cantando bajo la lluvia (1952), Siempre hace buen tiempo (1955) o Una cara con ángel (1957), entre otros prodigios. Por cierto que Donnen ¡vive!: noventa y dos años. Es de los últimos vestigios de la felicidad clásica. Miguel Rubio decía que la obra de Donnen pertenecía a un género artístico definido por el arte del canto, de las verdades esenciales y de los frutos de la vida; y por un optimismo tan inherente al ser humano como la depresión. Y a este complejo lo denominó «metafísica del champán», que es un estado de emoción burbujeante, agitado, inestable: lo que viene siendo la felicidad, vaya. Esta metafísica, con su metacine, define, por ejemplo, LA, LA, LAND, que tararea -la, la, la- todo el musical, sus muchas capas -entre la oscuridad, que no es menos bailable, y la efervescencia- y la ilusión del cine, significada por su anagrama LA, de Los Angeles, Hollywood; y a Donnen, claro (y compañía, gloriosa). Pero esta metafísica valía, además de para el musical, para otros tonos. Y lo del champán no era una cosa figurada. Aquellos amigos enfermos de cine eran muy grandes y estaban muy locos. Así que cuando estrenaron Charada, de Donnen, en 1964, en el Capitol de Madrid -una peli que la publicidad anunciaba como un juego de escondite entre el amor y la muerte- lo celebraron tomando champán ¡y pasteles! durante la proyección. O cuando, en 1967, en el Avenida, en la misma Gran Vía madrileña, la tarde del estreno de Dos en la carretera, de Donnen, se pusieron a repartir champán en vasos de plástico en el vestíbulo. Sin ser musicales, ambas películas tenían música de Henry Mancini, que es un compositor como para quedarse a vivir dentro de cualquiera de sus temas. No digamos cuando estrenaron Los paraguas de Cherburgo, ésta sí ultramusical, de Jacques Demy, en la primera semana de Cine Francés, en el Callao, en febrero de 1964: fue una conmoción jubilosa, una contraseña. Si hay una película musical -entre todas las que se citan o atraviesan, que son todas- a la que se encomiende LA, LA, LAND es a Los paraguas de Cherburgo, por elevar a la lírica la prosa ordinaria; la de la vida de una camarera -Emma Stone, un cara con ángel- y la de un pianista de local de copas, que se cruzan la mirada. La película sucede en el interior de esa mirada. En esa burbuja. Y en la burbuja de Hollywood: la fábrica de sueños defraudados. Pero a diferencia de Cherburgo, nunca llueve en el Sur de California, exceptuando en Cantando bajo la lluvia. En la land del musical, del cine, siempre hace buen tiempo. LA, LA, LAND lo celebra de entrada, en un arranque eufórico, maravilloso, asombrosamente rodado que se titula Otro día de sol y que transcurre en medio de un atasco en una autopista, como en Bailar en la oscuridad (2000) se montaba un numerazo en una fábrica o Gene Kelly llegó a bailar, en Siempre hace buen tiempo, con tapas de cubos de basura en los zapatos. El mejor musical trata siempre de eso: de ponerle buena cara al mal tiempo y a la intemperie personal. Fuera del musical, hace mucho frío. No hay género cinematográfico fuera del cual haga más frío que el musical. Bendito sea. Rafael (Azcona) madrugaba todos los días para ver en la tele los mapas del tiempo con los soles dibujados. Su película favorita era Cantando bajo la lluvia. CODA: el otro día, una amiga residente en Londres me llamó y me dijo, maravillada: «Vengo de un cine del Mayfair de ver LA, LA, LAND, ¿y a que no sabes que hacían algunos espectadores?: ¡estaban bebiendo champán!»