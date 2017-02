Las fases del proyecto

Si pudiera ver la lista de las calles logroñesas que más veces he recorrido seguro que en ella no faltaría la de Calvo Sotelo (Leopoldo, ¿eh?, Leopoldo, con cuyo nombre a mí me pasa lo mismo que le pasaba a aquel personaje de don Jardiel que decía respetarlo tanto que cuando leía Poldo, leía Leo y cuando leía Leo, leía Poldo, Leopoldo) ¿El motivo?, ese colegio de San José, al que entré con diez años y salí con dieciséis. Muchas idas y venidas, cuatro al día, como aquel que dice: Calvo Sotelo arriba, Calvo Sotelo abajo.

Muchos años después, en 1994, el alcalde Manuel Sainz inauguraba la peatonalización que de Calvo Sotelo se había empeñado en hacer Pilar Salarrullana, iniciando así aquella historia de 'El paseo de las cien tiendas' que parecía que iba a ir viento en popa, pero que sólo parecía, porque en el año 2007, el colegio de los Maristas se fue a Lardero y así, entre eso, unas cosas y otras se fue produciendo el derrumbamiento de aquel paseo que nunca existió.

Había que hacer algo. En este mismo recuadro en más de una ocasión hemos dejado constancia de la necesidad de buscar una solución a esa manzana podrida, (en el amplio sentido del término manzana) que se encontraba y encuentra en una de las zonas más céntricas de la ciudad.

Por fin, el pasado jueves día doce, el periódico La Rioja daba la noticia de que nuestra alcaldesa Cuca Gamarra había presentado los detalles del plan para recuperar Maristas. Un plan que se había preparado tras dos años de intensos trabajos y cuyo proyecto de desarrollo ya había iniciado su tramitación. ¡Bien alcaldesa! Al parecer tres cosas habría que hacer: ceder gratuitamente al Ayuntamiento el actual polideportivo, urbanizar mil cuatrocientos metros cuadrados del antiguo patio del colegio para su utilización como plaza pública y construir una zona residencial de viviendas incluyendo el viejo edificio, del que debe mantenerse la fachada. Todo en cinco años. No está mal alcaldesa. Hay trabajo.

Pero el viernes día 13 nuestro periódico nos informó de que al parecer (¡vaya por Dios!) la oposición recelaba del plan. Que si la propiedad sale claramente beneficiada, que si dudan de que el proyecto sirva para la recuperación urbanística, económica y social del entorno, que si no añade nada nuevo y además empeora la anterior ordenación y que si sospechan que hay gato encerrado. Nada que decir. Pegas de unos, sospechas de otros, inconvenientes y contrariedades. Unos que sí, otros que no. Ya saben, el mismo juego de siempre.

Leído esto me ha venido a la cabeza aquel cuento escrito por don Juan Manuel que se llama «Lo que le sucedió a un hombre bueno con su hijo» (1) y que os resumo en cuatro líneas. Imagínense: un padre y un hijo van al mercado con su burro a por unos sacos de harina. Padre e hijo salen de casa llevando al animal de las riendas. Hay que ser tonto, comentan unos al verlos pasar, los dos andando y el burro tan tranquilo. Llevan razón, piensa el padre, y pide a su hijo que se monte en el burro. Hay que ser caradura, comentan otros al verlos pasar, el hijo joven y robusto montado en el burro y el pobre viejo andando. Llevan razón, dice el padre mandando bajar a su hijo de la caballería y subiéndose él en ella. Hay que ser gandul, comentan unos terceros, el pobre chaval andando y el padre montado en el burro tan tranquilo. Llevan razón, piensa el padre y pide al hijo que se monte con él. Hay que ser desconsiderados, dicen los últimos con los que se encuentran, los dos tan ricamente montados y el burro a punto de reventar.

Moraleja: que pienso yo que por una cosa o por la otra y visto lo visto, difícil me parece que en esto de los Maristas pueda darse gusto a todos, pero es normal, no hay que desesperarse y sobre todo, no pueden desesperarse aquellos que tendrán que poner en marcha el plan, recuerden que en un corral siempre hay gallinas que cacarean mientras otras ponen huevos.

Y para que ni se desanimen ni les pille de nuevas, les adelanto las diez fases por las que tendrá que pasar el proyecto y que les aseguro son tan reales como la vida misma.

Y las fases son: 1.- Optimismo general. 2.- Fase de desorientación. 3.- Desconcierto general. 4.- Periodo de cachondeo incontrolado. 5.- Búsqueda implacable de culpables. 6.- Sálvese quien pueda. 7.- Castigo ejemplar a los inocentes. 8.- Recuperación del optimismo perdido. 9.- Terminación inexplicable del proyecto. 10.- Premios y condecoraciones a los no participantes.

Ya verán como no equivoco. Ya estamos en la segunda, en la «Fase de desorientación». Dentro de cinco años hablamos. Hasta el domingo que viene, si Dios quiere, y ya saben, no tengan miedo.

(1): Cuento II de el «Libro de los enxiemplos del Conde Lucanor et de Patronio».