Cada uno tira por su lado

Un equipo de expertos trabaja para que el Partido Socialista vuelva a ser más pronto que tarde alternativa de Gobierno. No lo tiene fácil. Pero, fracasado el intento de Pedro Sánchez de articular una plataforma que impidiera la continuidad de Mariano Rajoy, enterrados los cadáveres, y evaluados los daños, el PSOE comienza a recuperar musculatura. Avanzan los acuerdos entre los nuevos equipos socialistas y el PP para limar algunos de los muchos excesos de aquella mayoría absoluta. Mientras, el PSOE mantiene un rechazo total hacia el «populismo destructivo». Ni es la senda por donde la socialdemocracia podría recuperar impulso, ni Pablo Iglesias les merece confianza alguna después de que boicoteara cualquier intento de Gobierno alternativo, entre otros navajazos traperos.

Pero el Podemos que abandera Iñigo Errejón no es destructivo, aunque él reclame con rotundidad que su partido no debe parecerse al PSOE. Es un Podemos que pretende moverse bien en la pluralidad, que se arremanga a la hora de tender puentes y en donde no se hace tantos ascos al pragmatismo. Gane quien gane la pelea de gladiadores que se avecina en el cónclave de Vistalegre 2, el partido resultante ya no será aquella formación participativa, carente de los «vicios de la casta», limpia de intereses inconfesables, con la que soñaron muchos activistas del 15-M. Aquel movimiento, nacido en la Puerta del Sol, en mayo del 2011, y replicado con fuerza en otros muchos puntos del país. Aquellos indignados que sacudieron las alfombras de nudos de la política española, al grito de «no nos representan».

La división interna de Podemos, que ha cumplido la mayoría de edad, es tan honda y explícita que pase lo que pase en Vistalegre 2, acuerden o enfrenten proyectos, hagan o deshagan listas de dirigentes, su soldadura en profundidad se contempla como algo inalcanzable. A corto o medio plazo empezará la diáspora. Bajo la paternal sonrisa de Julio Anguita, los fieles a Pablo Iglesias reforzarán sus lazos con Izquierda Unida, fundidos o coordinados. El líder de IU, Alberto Garzón, en una carta abierta a la militancia para enfriar los ánimos, aseguraba días atrás que la fusión carecería «de toda lógica». En cuanto a la corriente que encabeza Íñigo Errejón, si no resultara ganadora, que está por ver, acabará buscándose la vida en el espacio socialdemócrata. ¿Dónde si no?

Como el PSOE ha de abordar en el Congreso federal de junio su nueva política de alianzas, después de las gigantes zancadillas que precedieron al voto de abstención a Mariano Rajoy, no ignora que con el sector de Íñigo Errejón es posible alcanzar acuerdos. Además, están convencidos de que su luna de miel con el Gobierno del PP tiene los meses contados. Como mucho, se alargaría hasta mediada la legislatura. Después, adiós.