No discriminar

El Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional han dictados dos nuevas sentencias que respaldan el derecho de las mujeres trabajadoras a no ser discriminadas por los procesos de maternidad. En un caso, la trabajadora perdió incentivos por encontrarse de baja y en el otro no pudo optar a un ascenso profesional. El Constitucional sostiene que la protección del hecho biológico del embarazo y de la salud de la mujer debe ser compatible con la conservación de sus derechos profesionales; lo contrario, es decir, «la minusvaloración o el perjuicio causado por el embarazo o la sucesiva maternidad, constituyen» supuestos de discriminación por razón de sexo. La realidad es que la mujer sigue postergada en el mundo laboral: su retribución media continúa siendo inferior a la del hombre y la tasa de desempleo femenino es mayor que la del masculino con independencia de la capacitación. No han desaparecido las reticencias, incluso el rechazo, de algunas empresas a contratar a una mujer que podría quedarse embarazada. Es, pues, muy necesario que las altas instancias jurisdiccionales actúen con contundencia para sentar jurisprudencia y excluir toda discriminación. Y a ello ayudará la equiparación de la baja de los padres a la de las madres por tener un hijo.