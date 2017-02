Exigencia fiscal

La tributación efectiva de las grandes empresas apenas supera el 7% mientras que la de las pymes alcanza el 18%. Para el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, esta situación «no se entiende ni se puede aceptar». El Gobierno ya ha tomado medidas para incrementar su presión fiscal con la supresión de algunas deducciones -hace unos años sólo pagaban el 3%- y querría tomar más con el fin de recuperar parte de los 20.000 millones de euros que ha perdido la recaudación del Impuesto sobre Sociedades -las demás figuras tributarias han recuperado los niveles previos a la crisis-. Estos ingresos son necesarios para cumplir este año el objetivo de déficit del 3%, que obliga a un ajuste fiscal de 15.000 millones. Pero también para mantener el gasto social y el Estado del bienestar. El ministro recalcó que «a los grandes grupos les conviene tributar más porque si no, la cohesión social no se sostiene». Y, sin ella, nos abocaríamos también a la inestabilidad política. Ante ese convencimiento, sólo cabe esperar que tanto el Gobierno como la oposición apoyen nuevas reformas que acerquen la tributación de las multinacionales a la de las pequeñas y medianas empresas. Y que la inspección de la Agencia Tributaria no permita que eludan el pago de los tributos a que están obligadas.