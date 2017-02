Corregir la historia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, parece dispuesto a cumplir desde el comienzo de su mandato las promesas más polémicas de la campaña electoral. Firmó ayer la orden ejecutiva para construir el muro de separación con México, aunque el edicto incluya otras medidas como la negación de visados a nacionales de países en conflicto. Lo hizo cuando estaba previsto que el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, viajase el próximo martes a Washington con el fin de poner al día las relaciones bilaterales entre ambos países y el Tratado de Libre Comercio. Lo hizo mientras responsables del Gobierno de México preparaban la visita de su presidente en reuniones con miembros de la nueva Administración estadounidense. Lo hizo vinculando el cierre de la frontera sur a necesidades de seguridad nacional; argumento con el que Trump completaría el círculo de la rabia que le produce ver cómo México sale beneficiada del intercambio económico que se ha dado en los últimos años. No hay una presión migratoria insoportable para Estados Unidos cuando son más los ciudadanos mexicanos que regresan a su país que los que tratan de ir hacia el norte. Sin duda se debe a que los flujos comerciales han ido inclinándose paulatinamente a favor de México. Pero esto, que podría justificar la adopción de medidas de promoción industrial corrigiendo, si acaso, algunas cláusulas del Tratado de Libre Comercio por parte de Washington, no puede afrontarse a base de muros, amenazas a la deslocalización de empresas o impuestos a la repatriación de remesas por parte de los mexicanos emigrados sin que todo ello provoque efectos impredecibles para Estados Unidos. El estilo autocrático de Trump resulta tan simple y descarnado que nadie puede pensar que es la clave de bóveda para que una economía, la estadounidense, que no va precisamente mal, rompa el techo de sus perspectivas actuales hasta llevar una prosperidad sin límites a los hogares norteamericanos siempre que el país se ponga de espaldas al resto del mundo. Todo indica que a Trump no le basta con enmendar los ocho años de Barack Obama en la Casa Blanca. Pretende corregir la historia trazada por su país y por el mundo desde muchos más años atrás. Y pretende hacerlo alegando que para eso le votaron sus seguidores.