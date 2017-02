Autopista al infierno

Poco más se puede decir de la desvergüenza que supone la situación de la N-232 y su vía paralela, la autopista AP-68. Los accidentes son continuos y los gobiernos del Partido Popular y el Partido Socialista no han hecho absolutamente nada al respecto, porque gobiernan para proteger los intereses de las grandes concesionarias en vez de los intereses de la ciudadanía.

Esta historia de cemento, dinero público y extraña ampliación de concesiones en pro de las grandes empresas, parece que ya no sorprende a nadie aunque su aplicación continua fue una de las causas de la grave crisis que todavía sufrimos. Al igual que no sorprende la indiferencia e inacción del gobierno riojano ante un tema que la sociedad coloca como prioritario y que los acontecimientos evidencian como urgente.

Es estos momentos, con un aumento del 30% en la densidad del tráfico, nos encontramos con una N-232 sobresaturada que es calificada por la propia Dirección de Tráfico como vía de especial peligrosidad debido a la alta siniestralidad. Y a pocos metros de distancia, prácticamente en paralelo, nos una autopista vacía, cara, infrautilizada y secuestrada en contra de la voluntad de la gente.

Hasta hace muy poco tiempo, hemos visto como el tándem PP y PSOE han defendido el desdoblamiento de la N-232. ¿Pero qué sentido tienen, en una región como la nuestra, cuatro carriles públicos y cuatro privados en paralelo y todos ellos pagados con dinero público?, parece una auténtica locura, ¿verdad? Y eso por no hablar del impacto medio ambiental que supondría semejante obra, el inmenso coste de la misma y los trastornos adicionales durante los años que durara su construcción.

Después de más de veinte años de gobierno del PP, arrastramos un déficit muy importante en infraestructuras, generado por una mala planificación de un partido que acaba gastando el dinero de los riojanos en infraestructuras que en ningún caso responden a las necesidades reales de la ciudadanía, sino más bien a criterios políticos y promesas electorales. Aeropuertos sin aviones mientras tenemos en nuestra comunidad aldeas donde ni si quiera llega el tendido eléctrico.

Tenemos una infraestructura ferroviaria del siglo XIX, que es necesario mejorar y modernizar para que los trenes puedan alcanzar velocidades de 200 km/h y comenzar a trabajar para conseguir más y mejores conexiones tanto dentro como fuera de nuestro territorio. Pero tanto el Ayuntamiento de Logroño como la Comunidad han decidido una vez más empezar la casa por el tejado centrando toda la inversión ferroviaria en el soterramiento de las vías a su paso por Logroño. Una obra que nos vas a costar a los riojanos una cantidad indecente de millones de euros.

En cuanto a la seguridad, en Podemos creemos que la política debe enfocarse, ante todo, en el cuidado de los ciudadanos. Sin embargo el Gobierno regional debe pensar que esta no es su competencia. De otra manera no se puede comprender su parsimonia, como tampoco se entiende la actitud de su bastón en el gobierno, Ciudadanos, al vincularse a plataformas que apuestan por la liberalización de la autopista y no reclamar la medida como condición sine qua non para sacar adelante los presupuestos. Las medidas inmediatas en seguridad pasan por liberar la AP-68 para descongestionar la carretera N-232, y por solucionar los puntos negros que la Dirección General de Tráfico detecta en la misma. En este asunto no valen soluciones a medias, ni parches.

La autopista se construyó con dinero público y está pagada. ¿Para qué duplicar infraestructuras innecesariamente si la solución al problema está hoy al alcance de la mano?