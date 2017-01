El recibo de la luz

Ahora, que ha llegado el invierno, nos vemos obligados, quienes todavía podemos permitírnoslo, a consumir más energía, si no queremos pasar frío, aunque lo que de verdad nos deja fríos es comprobar el montante del recibo e intentar analizarlo. Lo primero que observamos es que pagamos, más o menos, lo mismo que hace unos años, aunque antes se pagaba cada dos meses y ahora se hace mensualmente; es decir, pagamos el doble. Esa moda la comenzaron los ayuntamientos con el recibo del IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles), que antes se pasaba anualmente, pero, al subirlo más de la cuenta, lo pasaron semestralmente -no sé si alguno lo hace ya trimestralmente- y llegó a parecer que había bajado algo, en vez de que había subido mucho; pero el IBI es otra historia, digna de otra columna. Lo segundo que llama la atención, en lo que a la luz se refiere, es la diferencia entre el gasto de energía y el total del recibo; si usted es un consumidor mediano y está acogido a la «comercialización de último recurso», puede encontrarse con un gasto energético de 79 euros y un recibo de 129, lo cual es un recargo del 63 por ciento en otros conceptos que no son gasto de energía; pero si es usted un pequeño consumidor, puede encontrarse con un gasto de energía de 13 euros y una factura de 40, o sea un recargo del 207 por ciento. ¡Casi nada! Yo les aconsejo a ustedes que no intenten analizar el recibo, pues muchos pueden volverse locos, ya que encontrarán conceptos a pagar como: peaje acceso potencia, comercialización, peaje acceso energía, coste energía -con valles y puntas-, impuesto sobre electricidad, alquiler de equipos de medida y control..., y luego el IVA. Y esto es como las primeras letras del catón, aquel libro infantil que empezaba con ala, elefante,... si lo comparamos con los precios reales de la electricidad, que creo que cambian cada hora y parece que pueden saberse la víspera en una página web, por si usted quiere ahorrar secándose el pelo a las 3 de la madrugada o poniendo la lavadora a las 12, según venga la energía ese día. ¡Pero a qué lumbrera se le ha ocurrido todo esto! ¡Y qué lumbreras, también, quienes se lo permiten! Nos dijeron -en realidad nos engañaron- que se cambiaba el sistema de precios de la luz para que pagásemos menos, pues bien, en el último año, la luz ha subido un 33 por ciento. Y no dimite nadie.

Y no piensen que es sólo la luz; si van a contratar gas, les pueden decir que no hay más que 2 euros de mínimo y encontrarse con factura de 26 euros, sin haber consumido gas, porque resulta que 18 son de un seguro de no sé qué y el resto impuestos; o le puede llegar una reclamación de 22 euros por un mes que dicen que les devolvieron el recibo en el banco -y como es de hace más de un año, pues usted paga por evitar molestias, sin saber qué ocurrió-, o le mandan una factura de 77 euros, por consumir 30 metros cúbicos de gas, un mes que no ha estado en casa -esto lo reclama, pero veremos cuando se lo devuelven-.

Sí, debe ser muy difícil una factura clara, que entienda todo el mundo -al estilo de aquellas antiguas facturas de pequeñas empresas de energía hidráulica, en las que se multiplicaba el número de KW por el precio del KW y teníamos el recibo-, o a lo peor tiene esa pega: que la entienda todo el mundo. Claro que... ¿cuántos exministros, expresidentes y expolíticos, en general, acaban cobrando un sueldo de las empresas de energía? Según decía un diario nacional, en las eléctricas había 43. Pues eso, démonos por jo... robados.