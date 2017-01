LA ERA DE LA (NO) COMUNICACIÓN

Vivimos en la era de la comunicación inmediata, de los teléfonos inteligentes, de las comunidades hiperconectadas, de los mensajes instantáneos multitudinarios, de las amistades políticamente correctas. Quizás por eso esta sociedad se deshumaniza por momentos.

Cada vez restan menos ejemplos de educación, de respeto, en definitiva de consideración hacia el prójimo. Ahora la individualidad y el 'yo' prima por encima de casi todo, lo que imprime al comportamiento un halo de egoísmo que no deja de sorprender. Y esa falta de tacto lo inunda todo.

Encima de la mesa a la hora de comer figuran los 'smartphones' como un cubierto más. En los puestos de trabajo sólo resuenan los estridentes soniquetes de dichos aparatos infernales, que taladran sin piedad los tímpanos cercanos (y los no tanto). En los vehículos raro es el día que no se atisba a un conductor maniobrando mientras sujeta casi acrobáticamente el móvil en la oreja. Incluso por las calles van muchos zombis atontados con la dichosa pantallita, sin fijarse por ejemplo en si han pisoteado (y extendido) un excremento canino o en si el hombrecito del semáforo ha echado ya a andar o no. Hasta en los espectáculos infantiles el público está más poblado de teléfonos de última generación que de orgullosas miradas paternas, no vaya a ser (¡Dios no lo quiera!) que la bisabuela se pierda un segundo de la actuación del niño. De hecho, ya se han detectado enfermedades mentales y adicciones graves relacionadas con estos trastos. Lamentable.

Los ejemplos son casi infinitos. La pena es que en la era en la que más medios y más formas de comunicación hay disponibles, es la época en la que menos nos decimos los unos a los otros.