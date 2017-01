Siempre se ha valorado la verdad, pero siempre han habido incompetentes que han ganado pugnas y prestigio con la mentira; incluso, socialmente se ha permitido transformar la realidad con una 'mentira piadosa' para evitar daños mayores.

No obstante, en los últimos años el culto a la falacia, el rumor o los chismes y su no condena parece un hecho incontrolable y creciente, no solo en programas y publicaciones de entretenimiento sino también en la macropolítica, lo que conduce a algunos analistas a alertarnos de que entramos en un momento histórico en el que lo que prima no es la realidad sino la 'post.-verdad', es decir, aquello que algunos quieren que creamos que sea, con la ayuda de las redes sociales como instrumento de difusión rápida y multitudinaria.

Dos escrutinios electorales recientes, ganados mediante mentiras reconocidas tras conseguir el objetivo, deberían convencernos de que no se trata de una queja puritana: el Brexit y las elecciones americanas. Nigel Farage, el mismo día de la victoria en el referéndum inglés reconocía que se trataba de un error; Trump en la primera entrevista como presidente electo admitía que había mentido en la campaña, pero había ganado.

En esta era de la post-verdad el valor básico no es la realidad, sino el mentir sin reparo para beneficio propio, especialmente, a través de las redes sociales. El debate está abierto. Incluso Mark Zuckerberg ha admitido que Facebook ha vehiculado mentiras y propaganda falsa repicadas por millones de usuarios. Es increíble la sarta de falsedades impunes que personajes como Trump, Nigel y otros vierten en su beneficio y que los ciudadanos creen acríticamente utilizándolas como guía de su conducta.

Es hora de reivindicar el valor de la verdad por las consecuencias de la mentira. Hay que exigir responsabilidades a los que bravuconean con ello y a las redes sociales porque su papel no solo es instrumental, es un desafío ético hacia un instrumento que vehicula la difusión multitudinaria de la mentira.

Ante el devenir actual, y las próximas consultas electorales en Europa, y dada su repercusión en nuestra vida cotidiana, deberíamos plantear el problema de que la verdad ha pasado a ser secundaria. De nosotros depende reivindicar que los hechos son los que hablan y la opinión es libre, frente a lo de que los hechos son libres pero las opiniones sagradas, que están fraguando algunos.

Si no lo detenemos, tendrá razón el expresidente Obama cuando recientemente declaró: «Cuando no es posible distinguir entre lo que es verdad y lo que no lo es, particularmente en esta época de las redes sociales. tenemos un problema».