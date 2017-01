Aspirina contra el cáncer

El proceso administrativo de reparto de viñedo presentará como novedad en el turno que se abre el próximo mes de febrero la exclusión en las solicitudes de las tierras clasificadas como pastos. La medida reconoce de facto la 'estrategia' empleada por algunos de los beneficiados en el anterior reparto, que recurrieron a este ardid, entonces legal, para inflar el terreno susceptible de ser plantado que acreditaban. Con ser cabal, el planteamiento de la Consejería de Agricultura no deja de ser una respuesta menor a un problema de mayor envergadura: una aspirina para tratar de curar un cáncer. Porque el proceso de reparto de autorizaciones administrativas para plantar viñedo nació viciado en el 2015 y, como el sector en pleno reconoce en privado, no hay sino que analizar las listas de beneficiarios del 2016 con una mínima profundidad para verificar que aunque ha cumplido estrictamente con la legalidad, lo que no ha atendido ha sido el espíritu de una iniciativa que pretendía favorecer la incorporación al sector de jóvenes agricultores que no fueran viticultores.