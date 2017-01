Chuzos de punta

Hace ya más de una década (¡ay, cómo se desmoronan los años!) se asomó por esta ventana un articulillo que titulé «Vivimos todavía». En él escribí de aquellos niños que fuimos en los años '40 y '50 del siglo pasado (¡ay, cómo vuelan los siglos!) y de cómo habíamos logrado capear los horrorosos peligros de todo tipo que amenazaron aquella rústica y salvaje inocencia: nuestra vida en la calle, en el campo, siempre arrastrándonos por suelos sucios o embarrados jugando al guá, chapas y trompas; lanzando afilados hinques oxidados, bebiendo aguas en ríos y charcos, sorbiendo en invierno mocos perennes porque hacía un frío del carajo (eso era frío, y no esto), arrastrando con nuestras tiernas manitas juguetes de pérfida hojalata decorada al plomo, mascando pilongas y regaliz de palo (o lo que fueran aquellos tarugos), degustando chucherías de aspecto indescriptible, disparándonos aviesas pedradas con la fuerza asesina de los tiragomas, fumando cigarrillos de manzanilla de venta autorizada en cualquier puestecillo callejero. En fin, la lista de situaciones que asediaron nuestra supervivencia era extensa, y los que tienen ya larga la memoria podrán recomponer en ella aquellas imágenes. Porque es el caso que a mí me han vuelto a venir a la cabeza asociándolas, además, con los rigurosos inviernos que disfrutamos, que padecimos. Que sobrevivimos. Por aquellos entonces «las olas de frío polar azotaban la península» e islas adyacentes un año sí y otro también. Claro que, como el personal estaba acostumbrado desde los tiempos de Viriato a que tales oleajes cumplieran con su obligación, los meteorólogos estaban recluidos en instalaciones militares y en el par de aeropuertos que existían en España y don Mariano Medina, el primer 'Hombre del Tiempo', todavía no se asomaba a la tele con sus tizas y su pizarrín isobárico porque no teníamos tele, no nos enterábamos de nada: el frío, la nieve, las gélidas ventoleras, las heladas, los reventones de tuberías, los cortes de luz, las pistas de patinaje en las aceras y los chuzos de punta (¡caramba, los carámbanos!) jalonando los aleros de los tejados como espadas de Damocles, no faltaban a su cita anual. Era lo de siempre, era lo normal. En aquellos autárquicos tiempecillos se vivía en la cocina, el único lugar caliente de la casa para la mayoría de las familias españolas. Allí, ante la cocina económica a leña, carbón y basura inorgánica (cualquier cosa servía de combustible) nos refugiábamos a yantar mientras se escuchaba la radio. Un pequeño depósito o calderín surtía de agua caliente en tanto la cocina lo estaba, todo un lujo, porque el porcentaje de viviendas con calefacción individual (la central era disfrute de gente 'de posibles') era ridículo. El brasero de cisco (carbón vegetal menudo) o erraj (cisco de huesos de aceituna) bajo las faldas de la mesa camilla servía para caldear un poco el 'cuarto de estar'. A las gélidas y húmedas sábanas de las camas infantiles se les pasaba, antes de acostarlos, el 'calentador de camas', un brasero de cobre o latón de largo mango en cuyo interior había piedras previamente calentadas en el fogón. No era aconsejable salir por la noche al cuarto de baño pues en el pasillo se congelaban las vaharadas del aliento. Así que bajo la cama siempre estaba el dompedro: tal que el orinal. ¿Y la higiene de los días colegiales? Pues tras templar el cuarto de baño con un infiernillo de alcohol, un pucherito de agua caliente en el lavabo servía para quitar las legañas, frotarse el cuello y poder presentarse ante el maestro con las manos como los chorros del oro. ¿La ropa, el calzado? Bueno, eso sí que era milagro. Los niños de clase media libraban algo con su pantalón cortito, sus medias hasta la rodilla, zapatos 'Gorila', un jerseicillo, el 'velvetón', bufanda y gorrilla orejera. Pero los de abajo, que eran los más, seguían en alpargatas: eso sí que fue pobreza, mírenla ustedes en las fotografías de Teo, Chapresto, Donézar, Loyola, los Bella o López Osés. Y es que veo ahora los telediarios con sus alertas rojas, naranjas, verdes y amarillas, todo el día dando la matraca con la ola siberiana, y a los pasajeros de un AVE varado en la nieve durante 3 horas, quejosos porque no les han dado una leche calentita, y a los conductores pillados en una autopista maldiciendo a las irresponsables autoridades porque no les han llevado ni mantitas térmicas ni agüita ni chocolatinas, y la nostalgia del frío del viejo ayer me propone un calentón ante tanta blandenguería, tanta comodidad decadente y estúpida. ¿No se asoman al mundo? No. Y ya no caen chuzos de punta sobre tanta idiotez, qué pena, ay, o mores o tempora.