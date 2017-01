Trump Circus

Cierra el Ringling Brothers & Barnum, después de siglo y medio, y abre Trump & Trump. Relevo en el mundo del circo. Barnum (1810-1891) fue republicano, showman, millonario y estafador. Se montó la mayor carpa del mundo, pero también el tren que habría de transportarla. Fundó su propio periódico, que se llamaba El Heraldo de la Libertad. Se haría construir hasta el propio cementerio en que sería enterrado. Incluso le pidió a la prensa local que escribiera su obituario un poco antes de su muerte para así poder darle el visto bueno. Y se metió en política, por Connecticut, aunque no le interesaban ni la política ni los políticos, sólo sus negocios. En cierto número de su show, Barnum enseñaba a un negro albino, asegurando que se trataba del eslabón perdido. Para Barnum, el mundo era, en fin, tan sólo una pista más de su inmenso circo. En las fotos, parece una figura de cera de su propio Museo de Cera, una barraca que llevaba como atracción complementaria. Trump es un adelantado. No había acabado aún de descender desde su grand chapiteau, desde las Trump Towers a la política, a Washington -'Washington' era en tiempos, a los westerns me remito, el término peyorativo para referirse a la política y a los políticos, frente a la pragmática de rancho- y ya cuenta con una efigie de cera en el Museo madrileño de Colón. Una activista de FEMEN irrumpió para tocarle los huevos a Trump. Sabemos de la filigrana que supone conseguir el color carne en las reproducciones de cera, el injertar los cabellos, encajar los ojos de bisutería, etc; pero nada se ha filtrado acerca de cómo se hacen unos huevos de cera. O, sencillamente, si tienen huevos o no tienen. Lo más curioso -por no decir lo más extraño, dejémoslo en extraño- es el nombre que, en la distribución del Museo, lleva la sala donde se expone a Trump: «La historia en su escenario». Jodo petaca. En cualquier caso, lo visto el sábado en Washington no está a la altura de la versión cerúlea del electo. Es un Trump mucho más auténtico el de Madrid. También Trump, sin tomar posesión del despacho (tantas veces reproducido en táblex, corchopán, cartón piedra y animación virtual), se ha adelantado ya varias temporadas a su mandato. Trump va ya, exactamente, por la tercera temporada de House of Cards; es decir, la campaña America Works ('América trabaja') y Petrov, el sosias de Putin. Claro que Trump es mucho más audaz que Frank Underwood -que, al lado de aquel nos parece un tipo frágil, carencial, un superviviente, un shakespeariano- y ya ha advertido al mundo, desde lo más alto de su torre, desde el top of the world, que él es parte de la obra de Dios; concretamente de su ministerio de trabajo, pues es -según él- la fábrica de crear empleo más grande que ha creado Dios en la Tierra. No sabemos en otras partes, pero esto es como lo de los huevos de cera. En fin, puro fundamentalismo delirante. El primer mandamiento de la Ley de Trump es éste, y el segundo que Meryl Streep está sobrevalorada (hombre, hay alguna peli en que, pero vamos). En cuanto a Petrov, al lado de Putin, es Dostoievsky. No veo yo a Petrov diciendo que los que atacan a Underwood son peores que las prostitutas, como dijo Putin de los que 'atacan' a Trump. ¿Y Obama? Pues Obama, en cambio, tardó varios meses entre ser investido y tener a derecho a una figura de cera en el Museo de Madrid. Obama también ha cerrado. Su sueño era un circo del sol. Ahora el sueño se ha clausurado. Llevaba tiempo clausurándose sin que nadie, ni siquiera el presidente de los Estados Unidos de América, pudiera evitarlo. La supuesta fábrica de democracia que es América se ha demostrado maniatada para cambios decisivos en lo importante. Ni el presidente de la nación ha podido cerrar un Guantánamo. Y su política de salud, o migratoria o cubana no va aguantar un asalto. Veía la otra noche un documental sobre la llamada 'era Obama' y me daba la impresión de estar viendo un vintage de la presidencia de Kennedy. De Obama -qué desgracia- va a quedar, queda, ya se ve en los documentales, una fotogenia, un álbum de excelentes fotografías como tomadas en kodachrome por Jacques Lowe, el fotógrafo de Kennedy. Obama en camisa blanca en el oval, con gorra en el baseball, con esmoquin en una baile. Sonriente, amable, actor. Como soñado. Pero este viernes ha vuelto a reabrir, tras un cambio en la dirección, «el mayor espectáculo del mundo». Me veo en sus puertas, al lado de un amigo mío actor que cuando vamos juntos a un circo siempre pregunta antes de que le partan en dos la entrada: «Oiga, ¿y los payasos son buenos?». Me da que no, que esta vez no tienen maldita la gracia.