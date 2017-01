La regulación de los deberes y el traje nuevo del emperador

EEl Congreso solicitó al Gobierno hace algunas semanas que regule los deberes escolares en la reforma de la Ley Educativa que sustituirá a la LOMCE, con la finalidad de garantizar el derecho de los niños a disfrutar de un tiempo libre efectivo e introducir la racionalización en su planteamiento por parte de los docentes. El problema, al menos desde la perspectiva jurídica, es determinar si para un legislador imaginario resulta de veras posible regular, con los caros ropajes de la ley, los deberes escolares en algún concepto cuantificable que les afecte (cantidad, tiempo, etc.), sin estar tejiendo algo parecido al traje nuevo del emperador del cuento.

El problema pasa por justificar, en definitiva, que la regulación de los deberes puede hacerse, de alguna forma técnicamente útil, sin ignorar las distintas capacidades del alumnado, sin afectar al corazón de la igualdad ante la ley o sin dejar herida de muerte la autonomía docente de centros y profesorado, protegida desde el contenido esencial del derecho fundamental a la educación.

Pero quizá, la razón más poderosa por la que es una mala idea que los poderes públicos atraviesen el umbral de las casas para disciplinar, nada menos que por ley, la cantidad de tiempo que los estudiantes deben dedicar a los deberes escolares, tiene que que ver con la entraña de los límites a la planificación coactiva por parte del Estado -tanto en la esfera pública como en la estrictamente privada- encarnados en la protección de la libertad individual y en la protección de la autonomía privada. Otra razón, ésta ya de eficiencia legislativa, pasa por recordar para qué deben servir las leyes y, de paso, cuántas leyes -de las que que pueden tener vocación de generalidad y abstracción- llevan esperando una modificación legislativa que sirva para algo durante varias legislaturas.

Cuestión distinta a la de si se puede o debe regular por Ley los deberes, es la relativa a si tenemos o no un problema educativo con los deberes escolares. Y en esta materia, el debate en torno a disyuntivas como «deberes sí, deberes no» o ««huelga de deberes sí, huelga de deberes no» es absurdo por el reduccionismo que comporta y no va a evitar que, en su caso, el Emperador siga desnudo por muchas telas legales con que lo cubramos.

Si la finalidad de los deberes escolares consiste -o debería consistir- en la adquisición de hábitos de estudio y trabajo y en el refuerzo de los resultados del aprendizaje esperables, el problema ya no son los deberes escolares en sí mismos. El problema se desplaza a los 'malos deberes'. A esos que, de haberlos, no persigan o consigan dichas finalidades adaptadas a cada etapa educativa o, idealmente, a cada alumno. Pero ése no debería ser el espacio del 'telar del legislador, sino del 'telar' de la autonomía docente y, por extensión, de la comunidad educativa, precisamente, para que esa adecuación pueda ser lo más individualizada posible a las necesidades de cada alumno.