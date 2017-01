El PSOE, en campaña

La gestora socialista justificó su larga permanencia al frente del PSOE por la necesidad de que el paso del tiempo produjera sus lenitivos efectos sobre la tensión interna derivada de la crisis de octubre, cuando Pedro Sánchez fue forzado a dimitir por su negativa a facilitar la gobernabilidad al PP. En esta línea de premiosidad táctica, el último Comité Federal ha fijado ya el Congreso para el 17 y 18 de junio -las primarias para elegir al secretario general serán a finales de mayo-, por lo que se ha abierto una campaña electoral de más de cuatro meses, y no está claro si esta larga pugna servirá en efecto para pacificar el partido o, más bien, para enconar las posiciones. De momento, Patxi López ha saltado ya a la palestra, a ocupar el espacio en el que se había instalado Pedro Sánchez, y ya ha recogido el tímido respaldo de algunos barones y sectores que apoyaron en su día al ex secretario general: el exlehendakari se opone a facilitar la gobernabilidad al PP, aunque acató por disciplina la abstención dictada por la gestora. En el otro extremo, Susana Díaz, candidata oficiosa de buena parte del aparato, se resiste a dar el paso aunque está también visitando las distintas agrupaciones con evidente intención proselitista. La presidenta andaluza prefiere, como se sabe, la gran coalición con el centro-derecha a la unión de las izquierdas, y de hecho ella misma gobierna en su comunidad con Ciudadanos. En cuanto a Pedro Sánchez, emprenderá también su gira por España y su entorno da por cierto que no defraudará a sus incondicionales. Mientras tanto, por encargo de la cúpula, Eduardo Madina y José Carlos Díaz han comenzado a redactar las ponencias política y económica de Congreso. Así las cosas, parece que las dos sensibilidades que chocaron en octubre hasta la ruptura volverán a confrontarse irremediablemente, sin que el apaciguamiento se haya producido porque, sencillamente, el debate ni siquiera se ha planteado. La cuestión estratégica de con quién hay que intentar la mayoría de gobierno sigue en pie, formando un dilema muy semejante al que ya no supieron resolver en su día Prieto y Largo Caballero. Las bases, irritadas, deberán tomar ahora una decisión, pero no se les puede pedir que hagan milagros.