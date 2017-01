Un salto en el vacío

Donald Trump, el nuevo presidente de los Estados Unidos, es percibido como un político aficionado, lenguaraz, populista a ratos, imprevisible y aparentemente dispuesto a alterar a fondo el statu quo internacional que, mal que bien, ha diseñado y mantenido los equilibrios que sostienen al agitado planeta. Producto de una aguda crisis económica, financiera y de valores que cuestiona el orden nacido de la II Guerra Mundial -el que permitió mantener la paz en la era atómica, reducir la pobreza y extender la democracia-, Donald Trump llega a la presidencia solo porque todo eso está en cuestión en un escenario de fortísimos cambios culturales. Este extravagante millonario agitador supo valorar perspicazmente cuál es el estado de ánimo de un americano-tipo y se ha hecho elegir. Desafortunadamente no es del todo seguro que, como ocurre tan a menudo, llegue a su encuentro como gobernante lo que Ortega y Gasset llamó agudamente «su majestad la vida» y le haga realista y moderado. Tal es la confusión social e institucional reinante en buena parte de un mundo en el que reaparecen la xenofobia, el ultranacionalismo de viejo cuño, el chauvinismo aldeano y la demagogia. Trump es algo de todo eso, pero, además, es el jefe de Estado y de Gobierno de la gran potencia económica y militar, y tiene en su mano los códigos de activación del arsenal nuclear. Lo que sabemos de su política exterior se reduce a su excelente relación con el líder de Rusia, Vladimir Putin, quien tampoco es un modelo de moderación y apaciguamiento y no ha vacilado en ayudarle de hecho. Moscú difícilmente podía esperar el regalo de que un presidente norteamericano describiera a la OTAN como «una organización obsoleta». Por otra parte, aunque es el más viejo de los presidentes elegidos en los siglos XX y XXI, no podrá evitar la tentación de hacerse reelegir en 2020 y para eso necesita presentar buenos resultados en el registro socio-económico. Su agenda estrictamente interior, además, será a su vez medida no solo por el nivel de demolición de la gestión de Obama sino principalmente por las cifras de desempleo. Obama creó once millones de puestos de trabajo y deja el paro en porcentajes que envidia Europa; Trump ha tomado compromisos que dudosamente cumplirá. Con él, con su impericia y sus excesos, tiene que lidiar el mundo entero, España incluida. Ardua tarea.