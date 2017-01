Médicos de preferencia

El proceso de libre elección de médico en Atención Primaria que la Consejería puso en marcha hace un mes avanza con la normalidad que podía esperarse de un sistema público tan asentado, de una parte, y de unos usuarios que en repetidas encuestas han manifestado mayoritariamente una más que aceptable satisfacción con el mismo. Sin embargo, por tratarse la del paciente con el profesional sanitario de una relación que exige un plus de confianza se justifica tanto la puesta en marcha de la veterana reivindicación como la respuesta de más de un millar de usuarios que unas semanas han expresado, por una u otra razón, su deseo de cambio. Uno de cada tres, no obstante, no podrá ver atendida su pretensión, al menos en primera instancia, por tener su médico de preferencia el cupo de cartillas al completo, algo que sufren 80 facultativos y sus pacientes, principalmente en los centros de salud de Logroño. Cabe preguntarse, acaso, si ésta es la confirmación de la sospecha de que el número de facultativos de Atención Primaria en la región se mueve en niveles cicateros en exceso.