Regulación eléctrica

El pronóstico hecho público anteayer por el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, de que este año el recibo de la electricidad se incrementará 100 euros de media para todos los hogares y la previsión de que hoy el precio del megavatio/hora llegará a batir el tercer récord consecutivo -en relación a diciembre de 2013- han llevado al Gobierno a anunciar una iniciativa. Solicitar a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia que adopte medidas para que el precio del gas natural -que se utiliza en las plantas de ciclo combinado para generar energía eléctrica- se atenga a las reglas de la oferta y la demanda y no a acuerdos entre mayoristas que acaban trasladando a la factura de la luz sus costes al alza. Iniciativa que el Ejecutivo podía haber adoptado con anterioridad y que, de oficio, debía haber aplicado también mucho antes la citada Comisión. El invierno ha evidenciado que el precio de la electricidad no es solo un galimatías para el consumidor final; que además se encuentra fuera de control, tanto del Gobierno como del regulador. La duda estriba en si el Gobierno, a través de la CNMC, logrará de inmediato que las compañías gasistas ofrezcan su producto en condiciones de libre competencia y, por ello, a menor precio, o si la actuación del ministro Nadal puede acabar diluyéndose a la espera de que surja otra situación de crisis como la desatada por la demanda de calefacción. Es evidente que el mercado del gas, Mibgas, necesita serlo de verdad -actualmente sólo representa en torno al 5% del gas contratado-. Pero eso era algo evidente antes de ahora. De ahí que resulte inexcusable que la iniciativa del Gobierno ofrezca logros mañana mismo, sin esperar al próximo invierno. No es intervencionismo; es regulación. Porque una sociedad democrática ha de asegurarse de que las reglas de la libre competencia no sean trucadas bajo la opacidad.