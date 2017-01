URGENCIAS Y GRIPE

El año pasado hubo en la Rioja epidemia de gripe. Este año hay en La Rioja epidemia de gripe. Aún diría más: el año que viene habrá en La Rioja epidemia de gripe, a no ser que Trump haya apretado ya el botón de la bomba y los virus tengan que conformarse con las cucarachas.

Pero confiando en que estemos aún por aquí el próximo invierno, digo, me atrevo a asegurar que habrá mucha gripe. Puede que sea más o menos virulenta, pero la habrá. Y con ella, se producirá otro fenómeno relacionado: los dos servicios de Urgencias que funcionan en la capital de La Rioja se colapsarán, es decir, dejarán de hacer honor a su nombre.

No es que no se hayan hecho cosas. Hay un plan que funciona desde hace un par de años que supone la reapertura de un montón de camas de hospitalización, así como el refuerzo del personal en el San Pedro y la habilitación de camas en el Hospital de La Rioja.

Pero visto lo visto en Urgencias en las jornadas duras de la semana pasada, parece claro que aún queda bastante por hacer. Por ejemplo, el otro día un sindicato hablaba de una enfermera a cargo de 45 pacientes, y de enfermos ya valorados que debían esperar hasta media hora en una silla porque no había camilla donde tumbarlos.

La previsión, en estos casos, es dinero. Y es cierto que de eso aún no sobra, y también que hay un determinado número de pacientes que acude a Urgencias sin tener que hacerlo. Pero se me alcanza que el refuerzo no basta, y me atrevo a sugerir un complemento en el otro extremo de la cadena. ¿No aliviaríamos Urgencias si, por ejemplo, hubiera médicos de atención primaria y pediatras de urgencia durante esta temporada en los centros de salud?

En fin. Por si el año que viene vuelve a haber gripe.