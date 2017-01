Inexorable maldición

Hay tres clases de medicamentos: los beneficiosos, los peligrosos y los inútiles. Las categorías no son excluyentes (muchos inútiles e incluso beneficiosos son además peligrosos) y cada una comprende un tercio de los miles de fármacos comercializados por una de las industrias más siniestras, mafiosas, inmorales, corruptoras e insalubres del planeta: la farmacéutica (IF). Si esta aseveración les parece fuerte, ojeen «Medicamentos que matan y crimen organizado», de Peter C. Gotzsche, «Mala farma» de Ben Goldacre, «Los inventores de enfermedades» y «Medicina enferma» de Jörg Blech, «¿Somos todos enfermos mentales?» de Allen Frances o «Sano y salvo» de nuestro Juan Gervás, y leerán lo que es bueno.

Aunque el sector de la IF ocupe el tercer lugar en la economía mundial, tras el armamento y el narcotráfico, es el más mortífero de los tres. Sus prácticas reiteradas incluyen «extorsión, ocultamiento de información, fraude sistemático, malversación de fondos, violación de las leyes, obstrucción a la justicia, falsificación de testimonios, compra de profesionales sanitarios, manipulación de la investigación, alienación de la práctica médica, divulgación mediática de falsos mitos, sobornos a políticos y funcionarios y corrupción de la administración del estado y de los sistemas de salud. El resultado: cientos de miles de muertes cada año por efectos adversos de fármacos que no era necesario tomar» (J-R. Laporte). Y aquí, además, con la generosa financiación del Estado. España es el segundo país consumidor mundial de fármacos y uno de los que más dinero público derrocha en sufragar incluso los inútiles y/o peligrosos. La causa principal es que los médicos mantenemos hipermedicada a la población, anciana sobre todo, beneficiando menos a su salud que al inmenso negocio de la poderosa IF.

Con su ocurrencia de rascarles el bolsillo a los pensionistas como única idea brillante para atajar este complejo problemón, la ministra de Sanidad revalida una maldición desplegada sin interrupción por sus ¡veinte! predecesores desde 1976, con figuras de la talla de Sancho Rof, Griñán, Villalobos, Pajín y, toma recochineo, Mato: la ineptitud para el cargo.