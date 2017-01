Decálogo para acabar con una lacra

A comienzos de 2011 llegó una gran noticia con la aplicación de una ley sobre el tabaco que daba un golpe de mano a la imagen que esta droga había tenido tradicionalmente. Pero, desde entonces, nada se ha hecho de peso para ampliar zonas cerradas al humo tabáquico así como rebajar cifras (todavía enormes) de adictos y fallecidos.

El futuro pasa por dos caminos que permitirían atajar esa lacra. La creación de uno o varios lobbys nacidos del conjunto de la sociedad así como acciones transversales son las claves reales de los próximos años. Hace falta dar el salto definitivo: lo que sigue es un decálogo que conseguiría en tres décadas, aproximadamente, dar el cambio necesario autonómico, estatal y europeo.

1.- Es fundamental la existencia de lobbys activos y beligerantes. Se trata de forzar a las administraciones el propiciar los cambios necesarios, huyendo de visiones alicortas que solamente benefician a los empresarios del sector.

2.- La desidia y falta de horizontes guían a la Administración pública. Mientras hay una presencia en los despachos públicos contra la violencia de género (entre 54 y 57 muertos anuales entre 2013 y 2015) y, por supuesto, del tráfico en nuestras carreteras (1.126 fallecidos en 2015), el tabaquismo provoca alrededor de 60.000 muertes al año según el CNPT (Centro Nacional de Prevención del Tabaquismo) y no se hace nada de fuste. El otro dato, bien escondido, es que el tabaco tiene una industria que genera beneficios relevantes para el Estado pero no se cuantifican nunca los gastos que supone la adicción (el CNPT estima que el gasto es superior al ingreso).

3.- Las sanciones por incumplimiento de la legislación las imponen las direcciones de Salud de las comunidades autónomas. Suelen ser las inspecciones, generalmente, lentas y el seguimiento insatisfactorio, habitualmente aplicadas en horario laboral administrativo. Lo idóneo sería que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tuvieran una presencia inspectora y sancionadora importante, agilizando cualquier proceso.

4.- Ampliar espacios para los no fumadores es legítimo y comprensible. Hay que hacer cumplir la ley en lugares como esas terrazas de norte a sur que necesitan lo expuesto en el anterior punto. También habría que conseguir el no fumar en la entrada de cualquier local. La ampliación de zonas debe extenderse a espacios deportivos abiertos así como entradas y perímetro de cualquier centro deportivo o gimnasio, plazas de toros (cubiertas o no), un vehículo, sociedades gastronómicas, espacios de estaciones de autobuses o de ferrocarril al aire libre o entrada y perímetro de colegios, guarderías, institutos y otros centros educativos.

5.-El papel de los medios de comunicación sería doble: de entrada, aplicando términos como adicción o drogodependencia en lugar de los antiguos hábito o vicio. Se trata también de actualizar el concepto tabaco como sinónimo de droga que afecta a millones de personas en España, ofreciendo mensualmente espectaculares cifras de fallecidos.

6.- Son básicas las campañas. Sería un brazo relevante -como durante años se han realizado en la seguridad vial- de prácticas complementarias.

7.- Digno de mencionar es el papel del médico como el de los profesionales sanitarios en general. En el verano de 2016 se ha publicado un estudio reflejando que uno de cada cuatro médicos es fumador, cifra muy reprobable y con grave reflejo en profesionales de este territorio autonómico en el que incluso algunos cargos profesionales o institucionales se exhiben como tales. El mundo médico tiene que ponerse al día y decretar tolerancia cero a los fumadores en su colectivo. Esto se tiene que extender al resto de profesionales sanitarios (el 34% son fumadores, en cifras del mismo estudio) y entradas de centros sanitarios donde gobiernos autónomos evaden la cuestión.

8.- El mundo del deporte necesita también adaptarse. Los valores deben abarcar reprobación al deportista profesional fumador, equiparándole con los que consumen drogas ilegales. Cualquier entrenador, deportista profesional y aficionado no puede considerarse hombre del deporte si es un adicto.

9.- El negocio de las tabaqueras consiste en enganchar a adolescentes que se convierten en adictos el resto de su vida. Las autoridades deben plantear medidas de choque que favorezcan el no engancharse a esa edad temprana.

10.- Un aspecto final clave es la familia. Aunque siempre hay excepciones, se revela notoria la influencia de unos padres adictos en sus hijos así como el entorno más cercano. Clave, de nuevo, serían campañas donde se penalice fumar al lado de los menores.