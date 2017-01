No sin convenio

Algo más de 13.500 trabajadores se ven directamente perjudicados por la ausencia de negociación y firma en 11 de los 26 convenios colectivos de La Rioja, según ha denunciado UGT, sindicato que pone el acento de la gravedad en la falta de los acuerdos de comercio general, textil y metal, que ya acumulan ocho años sin una mínima actualización y que afectan a más de 2.600 empleados. No son los únicos huérfanos de esas garantías laborales, pero sí el espejo de los casos extremos. La deriva que esconden esas cifras roza lo intolerable. No en vano, la regulación de las condiciones colectivas de trabajo forma parte del núcleo esencial de la relación laboral, base del contrato de trabajo, donde ambas partes se formulan recíprocamente obligaciones y donde ambas se reconocen derechos que hacen posible el funcionamiento cotidiano de las empresas, de una parte, y el sustento suficiente del trabajador y su familia, de la otra. Se impone, por tanto, el juicio suficiente de todas las partes para desbloquear negociaciones colectivas empantanadas desde el inicio de una crisis que no debería servir de excusa ni un día más para evitar lo que es no ya un derecho sino una necesidad por la buena salud del clima laboral de la región.