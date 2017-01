Diálogo multilateral

La VI Conferencia de Presidentes autonómicos tuvo lugar ayer con un orden del día que contemplaba nueve aspectos sectoriales ya pactados -como el establecimiento de una estrategia frente al reto demográfico, celebrado singularmente por el presidente riojano-, uno añadido a última hora -hacer frente a la violencia machista- y el punto que se anunciaba como tema central de la reunión: el nuevo sistema de financiación autonómica, cuando el vigente debió modificarse en 2014. La necesidad de una nueva ley orgánica que ordene la distribución territorial de los recursos financieros públicos es una reivindicación unánime. Lo cual no supone que resulte fácil dar con una fórmula capaz de atender a las necesidades o intereses que encarnan los distintos gobiernos autonómicos. Entre otras razones porque el sistema actual ha tenido que enfrentarse a una crisis financiera sin precedentes, y los datos resultantes de este período podrían desorientar el nuevo modelo. Además, no hay un criterio unitario para el cálculo de las balanzas interterritoriales, de modo que la discusión sobre las desigualdades actuales parte de evaluaciones divergentes o diferenciadas. La constitución, en el plazo de un mes, de una Comisión de Expertos designados por el Gobierno central y por los ejecutivos autonómicos no asegura una solución técnica si, paralelamente, no se produce una aproximación política en cuestiones como la que abanderó José Ignacio Ceniceros poniendo el acento sobre la disyuntiva población/extensión territorial o la armonización y la corresponsabilidad fiscal, la amortización de la deuda o la distribución futura de los compromisos sobre el déficit entre el Estado central, el autonómico y el local. Ello, junto a la financiación de la Ley de Dependencia y la sostenibilidad del sistema público de salud en una sociedad que envejece, constituye un verdadero desafío para alcanzar un acuerdo incluyente a lo largo de 2017. Las ausencias de los presidentes de la Generalitat catalana y de la autonomía vasca, Carles Puigdemont e Iñigo Urkullu, resultaron inexplicables y profundamente erróneas. Como apuntó el jefe del Gobierno riojano en su intervención, sería oportuno no recaer en tensiones anteriores devenidas de acuerdos bilarerales con el Gobierno central. Los problemas comunes precisan de respuestas compartidas, sobre todo cuando existe el propósito de institucionalizar la Conferencia de Presidentes.