Así no se puede vivir

Pues nada, mientras a don Mariano se le vuelven a poner tifos don José María y sus redivivos acólitos, esa yerba que nunca agosta, a los psoeístas, cada vez más indigentes en votos e ideales, les montan los socialistas una sede paralela en la mismísima Ferraz. Y en tanto los/las de Podemos, en la mejor tradición de la rancia izquierda española se endilgan trompadas ideológicas entre errejonistas y eclesiásticos buscando «proyectos de normalidad alternativa en la transversalidad», a ver quién manda aquí, los de Ciudadanos, hoy apoyo al PP más que ayer pero menos que mañana, bregan en su cuerda floja entusiasmados de haberse conocido. Así que, ante tal silencio, se aprovecha para volver a subirnos el recibo de la luz, que ya resulta un 30% más caro que el año pasado por estas fechas. La culpa la tienen Argelia, que ha tenido problemas técnicos en sus terminales de licuefacción gasística allá por Bethioua y Skikda, la ola de frío, la exportación a Francia por la indisponibilidad nuclear, la escasez de lluvias y la subida del precio del petróleo. No hay como enterarse para quedarnos tranquilos. Menos mal que un comité de expertos consensuados y dialogantes se ha puesto inmediatamente a estudiar cómo hacer para que no se les pueda cortar el suministro a los que comen de limosnearle a la vida y darán con la solución allá para después de las vacaciones veraniegas, todo un reto. Además, ¿qué nos importa a los jubilosos jubiletas cuando nos acaban de subir las pensiones un 0,25%? Y a ver qué pasa, porque los líderes sindicales se han puesto durísimos y le han dicho al peinado de la ministra del ramo «que tiene que quedar claro que ellos ni se conforman ni se van a conformar con que este año los pensionistas vean bajar su capacidad de adquisición». De puro terror los pelos del peinado se le han puesto de punta a la señora sólo de pensar que los líderes sindicales no van a dejar de trabajar para que ese 0,25% tenga correspondencia con la inflación que se produzca en 2017, laborando incansablemente en la acción parlamentaria y llegando a la movilización si fuera necesario, mucho ojito. La honda impresión que tan duras palabras han causado en la inmensa sensibilidad societaria de la Báñez la ha movido a establecer una mesa de trabajo donde otro comité de expertos dialogará con los interlocutores sociales hasta llegar a un consenso asentido y aquiescente, tolerante y anuente, para que «nadie se quede atrás en la recuperación económica», faltaría plus. Por si fuera poco, la señora ministra ha señalado que «para reforzar los programas de parados de larga duración se va a implantar una tarjeta social», ahí es nada. Porque no es lo mismo un parado de larga duración con tarjeta social que otro sin tarjeta social. Sin tarjeta social uno termina siendo un paria, un mísero sin objetivos en la vida, un arrinconado, un excluido. Pero con tarjeta social, a poquito que uno se peine y le pida prestadas unas gotas de Varón Dandy a su suegro, ya podrá salir a la calle como todo un señor Trillo, pongamos por caso, la mirada altiva, la fe en el límpido horizonte del alba y sin tener que pedir perdón a nadie. Con clase, con elegancia, con dignidad, como todo un número 1 del Consejo de Estado. Y es que no hay como vivir en uno que además sea social y de derecho. Que se lo pregunten a don Olegario Pujol (Ulegué Puchol en ampurdanés), el más joven de la banda, digo del clan. En la calle, tan pimpante. A pesar de que, según reconoce el juez Matas, «junto al resto de miembros de la famiglia ha mantenido una actitud procesal que ha consistido en no colaborar, ha ocultado todos los datos relativos a los productos en que invirtieron sus recursos, los rendimientos obtenidos, los montos globales alcanzados, las cantidades distribuidas, la rendición de cuentas finales realizadas, negándose incluso a facilitar el nombre de entidades bancarias o personas que pudieran aportar luz sobre estos extremos». ¿Luz por el morro al precio que se ha puesto el recibo? Seguro que Olegario y su famiglia no tienen tarjeta social y a ver qué van hacer, los pobres, con la jodida licuefacción argelina. Si es que así no se puede vivir, señor juez, se lo digo yo.