Tarugos y troncos

Ustedes saben qué es lo que nos pasa a los españoles? Todos los pueblos que conozco, y conozco alguno, sacan pecho ante los hechos más o menos gloriosos de su historia; todos menos el nuestro, al que tanto parece avergonzar el Día de la Hispanidad, como hablar de la batalla de Lepanto, o conmemorar la figura histórica de Blas de Lezo.

Un claro ejemplo de lo que les estoy contando se vivió el pasado dos de enero en Granada cuando en la conmemoración de la toma de la ciudad por los Reyes Católicos se oyeron cosas tan peregrinas como «genocidio» o «celebración fascista», bobadas estas mayormente dichas por una parte de esa maravillosa izquierda nuestra a la que alguien ha hecho creer que ellos son los únicos representantes de la cultura. Ya saben, esa gauche divine de la cultureta y las manifas.

¿Granada, fascistas, genocidios?, ¡bobadas!, verán, les cuento. Hace una montonera de años, allá por 1236, un tal Mohamed ibn Nash, al que llamaban 'El rojo' no porque fuera comunista sino porque el hombre tenía el pelo taheño, proclamándose sultán se instaló en Granada y fundó la dinastía nazarí.

Y pasados muchos años el reino de Granada, por un quíteme usted esta dinastía que voy a poner la mía, comenzó a derrumbarse y, mucho antes de que Fernando e Isabel aparecieran por allí, en aquellos territorios ya volaban las bofetadas que daba gusto verlas. Que conste en acta.

Total que, como en occidente ya se había impuesto la idea de la «república cristiana» y la organización política se hacía en torno a una identidad religiosa, y desde los tiempos de don Pelayo en España ya se hablaba de recuperar los territorios invadidos por los árabes, en 1482 nuestros Reyes Católicos decidieron recuperar aquello que los moros habían guindado a los visigodos.

En resumen, que cuando fueron para allá se encontraron con que el sultán granadino, un tal Abul-Hasam Alí (Muley Hacen para los amigos), tras perder la guerra con su hijo Boabdil se había ido a Málaga con su hermano Muhamad Al Zagal (alias «El zagal»). Y en Málaga se quedó hasta su muerte, momento este en el que a «El zagal», por si había pocos líos, se le ocurrió reclamar el reino de Granada que, fíjense ustedes qué cosas, era donde reinaba su sobrino Boabdil.

Total, que ya pueden imaginarse el follón que se formó: las gentes de «El zagal» dando caña a los cristianos, las gentes de Boabdil haciendo lo mismo para no ser menos y, por si fuera poco, unos y otros sacudiéndose borra a gusto. ¡Tenga usted genocidio pluricultural y áteme esa mosca por el rabo!

Más tarde sucedió que Boabdil cayó prisionero de las tropas cristianas y tras las debidas negociaciones se le dejó libre con la condición de que debía dejar de luchar contra los cristianos y concentrarse en sacudir a su tío Muley Hacen quien, viendo que se iba a llevar las del pulpo, habló con las tropas cristianas, les entregó todas sus posesiones y antes de que lo «genocidasen» se fue tan ricamente a vivir a Argelia.

Y por 1490 se habría acabado la cosa si Boabdil hubiera cumplido con sus compromisos, pero como en lugar de eso prefirió seguir la partida y enrocarse detrás de las torres de la muralla, pues fue pasando el tiempo hasta que el 25 de noviembre de 1491 se firmaron las capitulaciones, que significaron el final de la resistencia.

Luego, el 2 de enero de 1492, se rindió la ciudad de Granada y, por lo que dicen, Boabdil, aquel que lloraba como una mujer porque no había sabido defender su plaza como un hombre, se mosqueó, entregó las llaves de su casa y se fue a vivir con su madre a las Alpujarras. (¡Toma, más genocidio!)

Poco más o menos eso fue lo que pasó y lo que pasó fue tan gordo que en toda Europa se celebraron grandes solemnidades religiosas; y en Roma una procesión de acción de gracias, presidida por el Papa, duró más de dos días; y en Londres fue el canciller de la corona el que, desde el púlpito de la abadía de Westminster, anunció al pueblo la victoria de los cristianos; y en España el zamorano Juan del Encina escribió aquello de: «O Granada noblecida // por todo el mundo nombrada // hasta aquí fuese cativa // y agora liberada.» Y., y., y.

¡Qué les voy a contar! Todo el mundo se congratuló de la toma de Granada. Hoy no. Hoy, a lo visto, no todo el mundo se congratula. Los círculos de Podemos de la ciudad nazarí han calificado a la celebración de la «Toma de Granada» de: «celebración fascista» y «genocidio» contra el pueblo andaluz y han exigido además que, despreciando a la Historia, España pida perdón al Islam. No sigo. Señoras, señoritas y caballeros de podemos, un consejo, déjense de cosas raras y no se metan en camisas de once varas. Creo yo que ustedes, imitando a su jefe de filas, debieran de limitarse a hablar con los troncos de la chimenea, a fin de cuentas. entre troncos anda el juego. Hasta el domingo que viene, si Dios quiere, y ya saben, no tengan miedo.