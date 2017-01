Llevo tiempo tratando de encontrar alguna razón que justifique la actitud de algunos personajes que viven en España y que han podido expresarse con la libertad que no tenían o no podrían tener en su país de origen. Y con algunos he llegado a la negación, aunque esa negación no es irreflexiva, sino derivada del mal ejemplo que dan con sus muestras de desagradecimiento ante una sociedad, como la española, en donde han podido desarrollarse socialmente, y en la que de maneras diversas ejercen su actividad, sin que nada ni nadie les excluya por su procedencia ni por su pensamiento.

Uno de los que más me sorprende, por emplear un término no grosero, es un tal Pisarello, un tucumano que se afincó en Barcelona no hace demasiados años, lo que no le ha impedido trabajar en la Universidad y entiendo que vivir holgadamente a la europea. Sin embargo, tal vez ser hijo de uno de los muchos desaparecidos en la horrorosa dictadura militar argentina le ha hecho, no sé si por rencor reprimido, formar parte del movimiento que aboga por el proceso constituyente de Cataluña, es decir: la independencia. Lo que le ha llevado a ser el segundo de ese caso aparte que es la alcaldesa de Barcelona, y permitirse darnos lecciones de historia, arengándonos con el cambio de nombres de calles por su referencia franquista. O bien con aquel vergonzante intento de retirar la bandera de España del balcón del Ayuntamiento de Barcelona, que trataba de ondear un político del PP, frente a la ilegal estelada independentista que enarbolaba un tal Bosch, otro petimetre separatista. La clasificación no puede ser otra que la de desagradecido y oportunista, aunque cualquier adjetivo se queda escaso ante este tipo que no es capaz de mostrarse prudente con un país de acogida tan generosa.

Otro que tal baila, y no es ironía de humor negro, es el tal Echenique. Un ciudadano que llega siendo adolescente, con su madre, a este país, siendo su discapacidad tal vez la razón principal por la que vinieron. Es lógico deducir que lo hicieron sabiendo que aquí esas situaciones tienen ayudas, comprensión, medios e incluso posibilidad de trabajo, cosa que no será tan asequible en Argentina. Pues bien, el tal Echenique -otro que también ha logrado vivir a la europea-, ni corto ni perezoso y tras algún que otro escarceo político, desembarca en Podemos, y con actitud panfletaria, nos ilumina con sandeces tales como la declaración de Aragón como nación independiente, abogando por la derogación de la Constitución del 78, para crear un nuevo «país de países». Otro desagradecido imprudente, como poco.

Y por último, y aunque no me puedo extender en detalles, recuerdo al actor Luppi, un bonaerense que huyó del corralito de Argentina para establecerse aquí y casarse con un española, y que tuvo la desvergüenza de proponer y alentar un «cordón sanitario» contra el Partido Popular, un partido democrático que está en el juego de la política, aupado o no, según las distintas elecciones, por el voto libre de los ciudadanos. Y por ende, rechazar a un sector de una sociedad que vota a ese partido y del que hasta más de uno le pudo aplaudir por sus películas. Otro personaje ingrato del que no se entiende por qué ese odio sobrevenido.

Por extensión se podría citar también a emigrantes acogidos en Europa cuyo comportamiento es repugnante: empujar por las escaleras del metro a una mujer en Berlín; violar a mujeres en fin de año en Múnich. Y en el colmo de la barbarie, atentar y matar a decenas de personas en París y Niza, o Bruselas, siendo, como son muchos, hijos de emigrantes acogidos por las democracias europeas y de las que han recibido un bienestar imposible, lamentablemente, en sus países de procedencia. Y otros recibidos con ayudas por doquier en esas oleadas tildadas de refugiados, con gran frivolidad, por tanto progresista de pacotilla.

Como escribió Quevedo: pocas veces quien recibe lo que no merece, agradece lo que recibe.