DESFILE DE MODELOS

No sabemos qué ponernos para estar presentables, porque quizá sea verdad que lo más profundo que tengamos sea nuestra epidermis. Pablo Iglesias discute con Íñigo Errejón. Uno cree que es preferible una opción radical y el otro que sería mejor una más moderada. Los dos llevan razón, pero ya sabemos que en política con la razón no se va a ninguna parte y lo que hacen falta son votos, más o menos razonables. Sus modelos son opuestos y el control de la organización corre el peligro de que no lo controle nadie, hasta que llegue el próximo congreso y sea de verdad incontrolable.

Mientras, Susana Díaz está haciendo excursiones. Si los votos no vienen a ella, tiene que salir a buscarlos y ha visto que no hay nada mejor que tener contacto directo con los militantes, incluso los que no saben donde militan. Nunca sabremos si eso que llamamos pueblo, y que somos todos menos los que manipulan, es un eterno menor de edad o un retrasado mental. Se quejaba Jean-Paul Sartre de que los políticos de su tiempo dijeran siempre que estaban dispuestos a inclinarse sobre el pueblo para conocer sus costumbres y sus aspiraciones. ¿Dónde estaban para tener que inclinarse?, se preguntó sin aguardar a la respuesta.

En general, aunque sean imposibles las generalizaciones, el mundo se divide entre los que creen que no tienen remedio y los que procuran ponérselo. A escala local, que es la que más nos importa, hay que deplorar que Podemos se parta en dos. Los jóvenes rebeldes no están de acuerdo en sus diferentes rebeldías. Cada uno tiene un método distinto para desfilar por la pasarela sin poner la zancadilla a las desnutridas modelos que desfilaron antes, con cara de enfadadas y poquísima ropa, pero muy cara para la gente que no tiene nada que ponerse. Se trata de averiguar quién es digno de representar al PSOE. Hasta ahora los únicos que han alcanzado la dignidad son los representados.