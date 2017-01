La Aquilina, 1986

Por entonces, nos vivíamos en el Ayuntamiento. Cada cosa que se nos ocurría encontraba allí su asiento. Prueba de ello es que llegamos a montar una cocina. Completa: con sus electrodomésticos, su fregadero, su mesita, sus trapos, sus útiles. Todo. Guardo aún las facturas. En pesetas. De Gonsi, de Guerra, de Larrea, de El 9 Mercería, de Comercial Ramírez, De Rezola y Madorrán, de Celsy Moda, de Desy Decoración. Hasta de Ultramarinos Pepita conservo el ticket, que certifica que le hicimos un gasto de 85 pesetas en tila. Y 110 en sacarina en la Farmacia de Martínez López. Aun siendo magníficas nuestras casas proveedoras -algunas de ellas, ya desaparecidas-, no sé si el frigidaire o la lavadora, lo cogimos de la calle. Pues con todas estas piezas le montamos una cocina a tres vecinas de Logroño: una de bronce, otra sin nombre y la Aurori. La de bronce era -así la bautizamos nosotros- la Aquilina, obra en realidad de Paco López, y que ya ostentaba en la ciudad el título de 'dama de la fuente'. La sin nombre era su amiga de toda la vida, y la narradora de los hechos. Y la Aurori, una paisana que echaba horas con su comadre. Eran las tres protagonistas de un cuento con el que me había presentado a la primera edición del «De buena fuente», ganando un accésit. Trataba de que la Aquilina se había quedado mannequin challenge mirando a través del caño derecho de la fuente municipal, creyendo ver al otro lado «la grandeza del mar, que es muchísima, y hasta las Costas de Valencia», lo que a su amiga le provocaba una gran desazón, e incluso llegaba a intrigar a la prensa local, concretamente a -como leía ella las riojas-, «Marcelinoizquierdodenuestraredacción» (así seguiríamos llamando luego a Marcelino durante tiempos). Yo sabía que Paco López era de la escuela realista de Madrid, pero también que no hay nada más fantástico que el realismo y que, al fin y al cabo, debajo de los adoquines está siempre el mar. Pues cuando se publicó el relato, junto al resto de los premiados, José Manual Calzada me dijo: «para publicarlo, te he quitado los puntos y las comas». De entrada, no me quedé muy convencido, José Manuel me lo notaría, pero fue luego, al leerlo así de seguido, cuando realmente lo escuché, y -aún más- cuando lo vi, el soliloquio de cocina, cara al público. ¡Ah!, el cuento se titulaba Del coro al caño y del caño al coro, lógicamente. Al día siguiente -lo pienso ahora y es que es cojonudo cómo hacíamos las cosas-, ya habíamos montado «Producciones Kenia» pidiéndole permiso a Julio y a Rafa, claro, del Bar Kenia, una especie de aula anexa a la Escuela de Teatro, y donde ingeniábamos, desde el punto de la mañana, muchas 'acciones teatrales', en el argot agitador del momento. Al día siguiente, le propusimos al Ayuntamiento incluirlo en el 7º Festival de Teatro, por si no era suficiente con que estuvieran Joglars, La Cubana, Geroa o Vol-Ras. Mira, mira, que éramos escoscientes. Y representarlo in situ. O sea, jugando con la escultura, en el mismo espacio de la fuente. Al día siguiente, ya estábamos metidos en la cocina. Empezamos Perfecto (Uriel) y un servidor, pero fue decisivo el que Ricardo (Romanos), en un fin de semana, acabara de alicatarla con maestría, finura y vuelo poético. Sin que se metiera Ricardo en la cocina no hubiéramos llegado hasta el precioso escenario que la brigada de carpintería del Ayuntamiento montó, en un perfecto encaje, a los pies de la dama. No hubiera llegado a elevarse sobre él, habitando la canción Mirando al mar de Sepúlveda, como una ensoñación, durante cinco días seguidos del mes de septiembre de 1986, a las once de la noche (del reloj del Ayuntamiento, que lo era también en ese caso, de la cocina), frente a una grada que en una de aquellas veladas nos dio un buen susto. Al final de cada representación, como si fuéramos una empresa de mudanzas, desmontábamos la cocina y guardábamos sus piezas en una dependencia pared con pared. Mientras que 'la Aquilina' se quedaba allí, mirando por el caño. Una noche, por sorpresa, vino Paco López, acompañado de su mujer, la también artista Isabel Quintanilla. Y vio la función. Y salió a saludar al final. Y le gustó mucho el que hubiéramos animado su escultura. Sólo con un velo de luz y palabras. Guardo una cinta de cassete (Sony metal, 850 pesetas, de Osaba) con una grabación que hizo la radio. La oigo el día en que ha fallecido Paco López y me da un vuelco el corazón el volver a escuchar, intacta, la preciosa voz de Inmaculada Ochoa -la narradora- y la risa inconfundible de su confidente Eni Navas, la Aurori. Maravillosas ambas. Y a Perfecto, anunciando al respetable una nueva función al día siguiente de Del caño al caro y del coro a. lo otro, ante el general alborozo. Bajo a la fuente y compruebo que aún queda una marca de la línea de pintura negra del escenario. Del mar.