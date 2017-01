Por un 2017 con sacrificio cero

Tras haber pasado la campaña Navideña, me vienen a la mente recuerdos de tiempos pasados. Desde la Asociación a la que pertenezco -AnimaNaturalis- y también desde la Coordinadora por el Sacrificio Cero, a la cual está adherida mi asociación, han sido días en los que hemos estado en alerta, con gran preocupación por los regalos navideños.

Habitualmente realizábamos campañas informativas en el centro de la ciudad con el lema «Adopta, no compres», intentando concienciar a la población riojana de la cantidad de animales que se abandonan en el mal llamado Centro de Protección Animal, que es simple y llanamente un centro de sacrificio de mascotas.

Parece que los políticos municipales van a un ritmo distinto del que lleva la ciudadanía.

Para pedir un permiso con la intención de poner una mesa informativa, nos encontramos con tal cantidad de trabas que está siendo imposible hacer nuestra labor - no han de olvidar que lo hacemos desde el voluntariado y dejando tiempo y dinero en el empeño-. Por otra parte, estamos asistiendo a un juego diabólico en el cual se nos va alargando en el tiempo la tan esperada modificación de la ley que regula la tenencia de animales.

Si hacemos caso a los políticos, tendría que haber estado aprobada hace casi dos años. Cada vez que logramos hablar con nuestros concejales está a punto de salir dicha modificación, pero siempre hay algún asunto primordial que hace que no salga adelante.

Aún puede empeorar todo. En el mes de octubre aparece en la página web del Ayuntamiento una «Consulta pública sobre el proyecto de modificación de la ordenanza reguladora de la tenencia y protección de animales de compañía». Haciendo lo que ya nos tiene acostumbrados este Ayuntamiento, pretende dar un toque de democracia a la desidia con la que tratan el tema de la protección animal. No voy a entrar en detalles de los plenos en los que ni siquiera la actitud de nuestros concejales era la apropiada, considerando estos temas como menores y no generadores de votos.

Como iba diciendo, el colmo en esa consulta es cuando en la disposición adicional tercera me encuentro lo más parecido a los Mandamientos, que se resumen en uno: ¡Todo lo anterior dependerá de que haya presupuestos!

Por supuesto que hay dinero. Otra cosa es en lo que decidan gastarlo. Y aquí también me voy a morder la lengua o me desviaría del tema que nos ocupa.

Olvidando que el sacrificio cero fue la propuesta más votada de los presupuestos participativos hace dos años, aún esperamos con la ingenuidad que nos caracteriza esa cantidad desconocida de dinero que iría destinada a ello.

Nadie conoce el pliego del contrato con la empresa que gestiona el Centro de Protección Animal de Logroño. La falta de transparencia en esta gestión da lugar a múltiples suposiciones que no voy a detallar aquí para no ser tachada de capciosa.

El Ayuntamiento no está cumpliendo con la difusión de los animales que entran en la perrera. Malamente van a salir adoptados si no se les da a conocer.

Para colmo, hemos asistido a unas campañas de «Adopta no compres» llevadas a cabo por el Ayuntamiento en las que, obviando a las asociaciones de animales y a todos los que estamos dejando en ello la piel, ha hecho un lavado de cara contratando una empresa privada de educación ambiental en la que los trabajadores no conocían el tema, no pertenecían a ninguna red o asociación de protección animal, desconocían los datos de los animales que entran o salen de la perrera y no tenían ni idea de la situación que vivimos en Logroño y La Rioja.

Eso sí, hemos hecho juegos de entretenimiento, regalado bolsas de recogida de cacas, y unos cuantos pintacaras y globoflexia. Me parece vergonzoso que eso sea lo que nuestros políticos consideren que es la base del sacrificio cero.

Así que otro día más me voy a ir a la calle a repartir mis folletos de «Adopta, no compres», mientras paseo por el centro de Logroño, lamentando que en años anteriores pude poner una mesa informativa y la gente podía acercarse y hablar un rato.

Así que este año pedí a los Reyes que el Ayuntamiento se impregne del espíritu navideño y que los permisos de dominio público sean sencillitos de conseguir y, de paso, que esta Ordenanza Reguladora se lleve a cabo de una vez y siempre en beneficio de los animales.

Por un 2017 en el que logremos el sacrificio cero.