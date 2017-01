Ocho años de Obama

El presidente de los Estados Unidos pronunció este martes el clásico discurso de despedida con el que cierra su segundo y último mandato. Fue un mensaje excelente desde el punto de vista técnico -bien escrito y bien dicho por un presidente muy dotado para esa función- y puede ser interpretado como un intento de resumir no tanto su gestión como su visión, la del viejo y exitoso eslogan de 2008 -el «yes, we can»- y su valoración del agitado paisaje político y social que se prevé con la llegada de Donald Trump. El tiempo ominoso que parecen augurar los planteamientos y el talante personal del nuevo y muy imprevisible presidente planeaba sobre las palabras de Obama, su antítesis en todo. Deliberadamente, Obama subió el listón, llamó a la unidad en la diversidad histórica de la democracia más antigua y consolidada del mundo y, como siempre, supo encantar a sus simpatizantes. La arraigada costumbre de los norteamericanos de puntuarlo todo parece dar a su mandato un aprobado alto, singularmente por su gestión de la economía -el encarrilamiento del fin de la atroz crisis financiera- y el crecimiento sostenido con la creación de varios millones de puestos de trabajo. Tantos que se puede hablar sin mentir de pleno empleo en los Estados Unidos. Obama recibió un escenario internacional creado por la política de su antecesor, el republicano George W. Bush, quien, a modo de venganza por los atentados del 11-S, invadió el Irak baasista, ajeno a la tragedia, y lanzó una suerte de cruzada liberal-democrática del todo inadecuada, propia de un amateurismo político que aún hoy parece inconcebible. El Gobierno demócrata corrigió todo esto a la baja, canceló lo antes que pudo la guerra iraquí, estableció un calendario de retirada para Afganistán -donde la derrota de los talibanes parece aún lejana- asumió un papel limitado en Siria y en Libia como socio de una coalición occidental y aunque no pudo cerrar la ilegal prisión de Guantánamo, pudo vaciarla de casi todos sus reclusos. Todo esto traduce un perfil bajo, es cierto, pero aconsejable tras los desastres del intervencionismo de Bush que, con su aventura iraquí, abrió la caja de los truenos. Su país, como los europeos, no es más seguro ahora que en 2004 y el desafío terrorista va para largo, pero eso no es culpa de Barack Obama, reformista social y exitoso gestor de la economía. Su presidencia, tan difícil, merece nota alta.