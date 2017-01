Un clásico navideño

Logroño, corte o cortijo. O se convocan varios «eventos» la misma tarde-noche, o no hay ninguna inauguración o presentación relevante en semanas. Sucedió que el día 16 de diciembre José Antonio Aguado inauguró, en su Centro de Arte y Diseño, la exposición «Sugerencias plásticas». El personal estaba con prisas, no se percibía el ambiente de sosiego para la conversa de otras veces, era como si estuviera urgido para acudir a algún acto más relevante (?) o, lo que hubiera sido peor y es más probable, a ninguna parte. No faltaron los políticos, a hacerse la foto y repartir besos y abrazos falsines; parte de su alumnado femenino que vuela alto y solo (Isabel Gómez Maza, Arancha Lanchares, Teresa Nájera y Lourdes Salinas, entre otras); amigos; clientes; y esa ganga de «pijolereles» que entran donde hay calor, animación y viandas gratis. Porque al CAYDA habían vuelto la selecta chacina y el buen vino; ahora que en las inauguraciones suele despacharse a la concurrencia con vino peleón y encurtidos a granel, o con nada. Faltaron, eso sí, dos clásicos de la casa, los florones Vigoa y Uzqueda, el uno porque no sale, el otro porque no entra ni para.

Desde hacía cuatro años, José Antonio venía solicitándome unas letras para su exposición navideña. Este año no lo hizo y eso excitó mi curiosidad. ¿Qué se traería entre telas? En los cuatro pergeños aludidos estrujé la sustancia gris y afiné las cuerdas del corazón para explicar su enormísima y meritísima evolución plástica. De una figuración onírico-poética, muy vendible, había pasado a una abstracción refinada, no apta para entendimientos refractarios a innovaciones y difícilmente mercable; que, supuestamente, habría de ser repudiada por los «popes» locales de la modernidad, quienes entre la pereza, la conveniencia y la pelusa tenían torticeramente encasillado a Aguado.

¿Qué incubaba nuestro artista? La exposición más grata, más emotiva y menos pretenciosa que le hemos visto en varios años. En ella ha fusionado su quehacer figurativo de siempre -cada vez más despojado de detalles- con asimilaciones técnicas de las vanguardias. Flores y frutos; parques, plazas y jardines de Logroño (destinados al cuaderno «La Rioja, España», que editará el Gobierno autonómico); retratos de sus familiares más jóvenes; y unas suertes del toreo. Poniendo de manifiesto que en todo cuadro figurativo hay parcelas abstractas y viceversa; y que ambas tendencias, trabajadas adecuadamente, casan perfectamente y hasta se potencian.

Aguado había pintado escenas taurinas para la bodega familiar (en la que su «diegoadicto» sobrino cena con Curro Romero), para regalar a los amigos y para formar a sus alumnos; no para ser expuestas. Ahora se ha decidido a hacerlo, demostrando que, en La Rioja, es quien mejor pinta los lances del toreo: sobre la base de un dibujo preciso, pan de oro, cuidadosísimos inacabados e insólitos atrevimientos.

El artista, que estos años atrás rompió con la bella y delicada figuración a que nos tenía acostumbrados -para entregarse, con vehemencias de amante, a la siempre difícil e incierta abstracción-, ha vuelto por donde solía. Pero de estos últimos y adulterinos amores ha trasladado a los nuevos cuadros realistas toques de «dripping», «grattage» y «frottage» (decir salpicado, raspado y frotamiento queda menos chic y vanguardista), y la plasmación casi sistemática del círculo (símbolo de la perfección, de haber alcanzado la unidad interior). Es decir, que se acuesta con la de siempre, pero, mientras ejecuta, piensa en la nieta de la vanguardia, o sea en la tardo-modernidad. La exposición, aunque heterogénea en cuanto a temática, es homogénea en lo concerniente a técnica. Menos pretenciosa que las anteriores, es fruto serondo de un efecto boomerang, revelando la madurez y la evolución de un artista, a quien, sin roncerías -admito lidia argumental en contra- hay que considerar como uno de los mejores pintores de La Rioja. Una neofiguración, entre melancólica y futurible, que nos hace recordar a los amigos muertos (Paco Hidalgo, por ejemplo) y atisbar lo que, probablemente, harán nuestros nietos con sus parejas.

La muestra, que permanecerá colgada hasta el 31 de enero, ofrece la posibilidad de ser solidarios con el Banco Alimentos de La Rioja, a trueque de una litografía firmada por nuestro artista.