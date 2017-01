Techo de cemento

Se preveía una noche histórica. Y lo fue. desgraciadamente. Escarmentado de aquella otra del referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la UE en la que me acosté con los datos que apuntaban una victoria a favor del 'bremain', y sin embargo, desperté con un sonoro 'brexit' en primera página, me dispuse a ver el recuento de las elecciones presidenciales americanas, acariciando el sueño de ver cómo Hillary Clinton se convertía en la primera presienta de EEUU. Pronto, el sueño comenzó a convertirse en pesadilla. Pasaban las tres y media de la madrugada cuando Trump avanzaba en los llamados estados indecisos, a un hilo de esperanza nos agarramos con el recuento de estados como California a eso de las cinco, pero se esfumó cuando alrededor de las seis de la mañana Pensilvania caía del lado de Trump y se constató el desastre. Trump conseguía la mayoría. Desolación. Se nos heló la sangre.

Clinton se topó, una vez más, con un techo de cristal que se ha demostrado un techo de hormigón armado. En 2008, en el discurso que pronunció para retirar su candidatura a la nominación demócrata ante las victorias de Obama en las primarias que le iban señalando a él como candidato, afirmó que los más de 18 millones de votos que había conseguido en la carrera por hacerse con la candidatura, eran millones de grietas en el techo de cristal que sufre la mujer desde hace siglos. Dichas grietas parecían haberse convertido en brechas que lo resquebrajaban de manera inexorable cuando conseguía la nominación, esta vez sí, como candidata demócrata a las elecciones celebradas en noviembre. Sin embargo, la Historia no acudió a la cita con la igualdad para convertir a una mujer en la primera presidenta de EEUU. Una mujer al frente de la nación, probablemente, más influyente del mundo. Una mujer Comandante en Jefe. Algo que hubiera tenido unas consecuencias incalculables para un mundo globalizado como el que vivimos y para el papel de la mujer en él.

Un mundo, en el que todavía hay que escuchar al popular que todavía sigue siendo alcalde de Alcorcón, llamar, entre otras lindezas, «mujeres fracasadas como personas» a las feministas. Tras la, según él, «cacería» organizada en su contra afirmaba, sin sonrojarse, «ser feminista como el que más». Qué sabrá él de la lucha feminista y sus logros. De las sufragistas que lucharon por la extensión del derecho al voto a las mujeres, por ejemplo. Seguramente estará orgulloso de su compañera de filas concejala de Calahorra que, en esos mismos días, tildó del «género tonto» una moción socialista para el uso y fomento del lenguaje inclusivo. Un mundo, en el que casi a la par, Pablo Iglesias nos volvía a ilustrar pontificando, esta vez, que «la feminización de la política no se logra con más mujeres en cargos de representación», algo que al menos no le parece mal dijo seguido, para añadir que lo importante es el concepto de «cuidar del otro» que nos enseñaron «nuestras madres». Recordé a aquellas mujeres, muchas de ellas socialistas, que impulsaron el sistema de cuotas que tanto ha hecho por el avance de la paridad entre hombres y mujeres en la política y del que ya casi nadie duda, y cómo les recordaría sus palabras al paternalismo trasnochado que escucharon tantas veces. Más cerca, hace unos días, doce representantes de la sociedad riojana enumeraban sus requerimientos al nuevo gobierno de Rajoy, todos hombres. Lo cual da cuenta de la masculinización del tejido organizacional en nuestra región. Cuan necesaria es todavía la visibilización y ¡cuánto! la victoria de Clinton hubiera contribuido a ello. Seguramente, no iba a solucionar de un plumazo la brecha salarial, la discriminación y violencia contra las mujeres o eliminado las barreras al acceso a puestos de liderazgo. Pero hubiera ayudado. Porque esos retos están ahí a nivel global, y los tocamos aquí. Un reciente estudio del Centro de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) volvía a poner negro sobre blanco que en España «las mujeres tienen más dificultades para encontrar un trabajo, más trabas para ascender y están peor pagadas», por ejemplo. Todos somos conscientes la importancia de la política para seguir luchando en esta materia y, por ello, romper el techo de cristal en política es imprescindible. No sé cuando volverá a darse una oportunidad como ésta para lograr la igualdad de género. Hoy, sin embargo, las repercusiones de Trump en la Casa Blanca son de otro cariz. Quizá, no seamos aun conscientes de cuánto. No sé si los norteamericanos 'despertarán', como les pasó a muchos ingleses tras el 'brexit', y valorarán qué han hecho. Seguramente van a tener mucho tiempo de arrepentirse.

La política no es justa, me dijo una vez alguien que llevaba muchos años en ella, ni el mérito y la capacidad son características que se premien en la misma, aseveró. Sabía de lo que hablaba. Ejemplos abundan ante nuestros ojos. Pero la historia de Clinton, como la de tantas mujeres, jalonada de sacrificios y obstáculos, para construirse a sí misma, no merecía un final así. «Quizá sea la primera presidenta, pero vosotras seréis las siguientes» les dijo Clinton a unas jóvenes en un acto de campaña; sin embargo, a ellas les tocará seguir luchando por ser la primera.