CONTRARREFORMA

Se hace camino al andar, pero no volviendo a las andadas. Los desafíos a Rajoy, que nunca ha recogido el guante, exigen que los cargos públicos tengan que dimitir unos minutos antes de que los echen, en el caso clínico de haber sido imputados, que es el más frecuente. Por eso, la palabra que más anda en lengua de la gente es 'primarias', aunque puede convertirse en una nueva modalidad de hacer el primo. La manipulación de eso que llamamos pueblo, que somos todos exceptuados a los que lo manipulan, nos trae locos a los que aún no habíamos ingresado en un manicomio con las puertas abiertas. «Inteligencia, dime el nombre exacto de las cosas», clamó Juan Ramón Jiménez, que ha sido nuestro padre y liróforo celeste en la distancia. ¿Qué diría él del guirigay actual donde hablan todos a la vez para que no se escuche a nadie? Yo soy todo oídos, pero a mi edad se anticipa el tema por las orejas y los audífonos distan bastante de la perfección. Permiten enterarse de lo que dicen en un restaurante los de la mesa de al lado, que nos importa aproximadamente nada, y lo que opinen nuestros contertulios, que tienen la ventaja de no ser los mismos que acuden a los coloquios televisivos.

Cuando lea el periódico esta mañana, no demasiado temprano porque me acuesto tarde, comprobaré que estoy vivo. No sólo porque he leído el periódico de hoy, sino porque he salido yo, que no soy uno de mis escritores favoritos, que son varios. Entre ellos está Raúl del Pozo, que se debate entre los clásicos y el cheli. No sólo es el mejor de los que quedan, sino el mejor de los que hubo. Curiosamente, la definición del articulista es de Gerardo Diego: «Un salvador de instantes y un cantor de lo cotidiano». Yo nunca me releo, para no avergonzarme, pero leo de cabo a rabo este periódico. Confirmo que estoy vivo o que al menos lo estaba ayer si ha salido este artículo. Manías de la edad.