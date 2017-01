¿Bajan las pensiones?

L os políticos hablan a menudo de las pensiones, y no siempre para bien, pues, con bastante frecuencia, se crea desasosiego innecesario en muchos pensionistas, que suelen creer lo que se les dice, sin percibir los necesarios matices en los comentarios, algunas veces interesados, de quienes dan su opinión, desde los púlpitos habituales, sobre el futuro de las pensiones.

Obviando los comentarios y tergiversaciones que se hacen en campaña electoral -y es bien sabido que los políticos casi siempre están en campaña-, podemos decir que hay dos tipos de opinión sobre el tema de las pensiones, entre los que pueden hacer algo por cambiarlas: los que dicen que las pensiones han subido y seguirán subiendo, que son los que están gobernando, y los que dicen que las pensiones han bajado y tienen que subir más, que son los que no gobiernan; en lo que todos parecen estar de acuerdo es en que, con los actuales ingresos por cotizaciones, no hay dinero suficiente para seguir pagando estas pensiones en el futuro y habrá que buscar otra forma de financiarlas. El Gobierno nos dice que, si llegamos a veinte millones de empleos, el problema de la financiación de las pensiones dejaría de serlo, pero eso sería si fuesen empleos normales, digamos de mil a dos mil euros mensuales, porque si siguen siendo empleos temporales de «hoy trabajo y mañana no», o subempleos de trescientos o quinientos euros, la aportación a las pensiones no va a llegar ni para pipas.

Los partidos de la oposición abogan por subir las pensiones tanto como suba el IPC, pero no dicen de dónde saldría el dinero para ello, sin duda porque no lo saben o porque están convencidos de que no tendrán la oportunidad de subirlas. El Gobierno no se cansa de decir que las pensiones suben -ese 0,25 por ciento, que parece una broma de subida, para decir que suben-, pero todos sabemos que la inflación hace que, de hecho, bajen. Y aquí está el quid de las pensiones: la inflación; sabemos que es difícil que algún partido político se atreva a bajar las pensiones, porque tendría un descalabro electoral inmediatamente, pero tengo la sospecha de que confían en la inflación para que las pensiones bajen de hecho; en cuatro o cinco años de moderada inflación, pongamos un cuatro o un cinco por ciento anual, las pensiones sufrirían un mordisco cercano o superior al treinta por ciento. Con ese bajón, no cabe duda de que a los gobernantes les cuadrarían mucho mejor las cuentas de ingresos y gastos, lo que no sé si han calibrado es la consecuencia que eso tendría para los españoles, porque es bien sabido que las pensiones están ayudando a que muchas familias subsistan, ya que son una ayuda para el paro de demasiados hijos y nietos de pensionistas, así como para el subempleo de muchos otros -todos esos trabajadores que, sin estar en paro, viven en la pobreza, por sus ridículos sueldos-; y el efecto negativo que esta bajada tendría en el consumo y, por lo tanto, en la economía del país. Sí, sería un desastre nacional que las pensiones subiesen menos de lo razonable, que es que suban a la par que la inflación. Claro que lo mejor es que no haya inflación, como estos dos años atrás, pero algunos dicen que es malo para el país y hay demasiado interés en que la haya. Nunca he entendido por qué.