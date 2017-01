Irresponsabilidad

Año nuevo, historias viejas. Es lo que sucede, fatídicamente, cuando las responsabilidades se asumen a medias, o no se asumen. Los hechos que las generaron regresan una y otra vez, y conservan todo su potencial corrosivo, incrementado por el tiempo que ha transcurrido sin que se afrontaran en condiciones. He ahí, como botón de muestra, el informe del Consejo de Estado sobre el accidente del Yak-42, que, lo quiera o no el exministro de Defensa, actual embajador en Londres y parece que inminente letrado reincorporado de ese mismo organismo, Federico Trillo, lo deja en un desairado lugar, al recordarle la diligencia que en su día se omitió y el coraje que no tuvo para asumir su responsabilidad cuando era el momento.

Puede Trillo reaccionar ante el informe, o ante las interpretaciones que ha generado, de manera tan airada como desee. Ni siquiera es importante el hecho de si fue o no justamente exculpado de cualquier responsabilidad penal y personal en la catástrofe. Los tribunales decidieron y a ello hemos de estar, nos guste o no y veamos o no motivos para imputarle. Lo que importa, y no cabe negar, es que, siendo él ministro, se tomaron decisiones tan graves como enviar a nuestros soldados a escenarios de conflicto, y que, al menos en el caso del avión ucraniano, y según declara un organismo tan poco sospechoso como el Consejo de Estado, no se pusieron al servicio de esos hombres y mujeres de uniforme, cuyas vidas se exponían, los medios adecuados e idóneos; por no decir los mejores posibles, que es lo que habría debido asegurarse de que se les proporcionara quien tenía a la sazón la máxima responsabilidad sobre ellos.

Esa certidumbre debió en su momento generar en el ministro una contrición que a día de hoy sigue sin mostrar. Debió entonces pedirles disculpas a las familias por haber seguido embarcando a los militares en unos aviones que habían sido ya denunciados por ellos mismos como mal mantenidos, y que, es sintomático y elocuente, jamás se volvieron a utilizar, reemplazándolos por aviones comerciales españoles, cuya tripulación y garantías eran las que habrían debido darse desde el principio: las que disfruta cualquier ciudadano español cuando sube a un avión en nuestros aeropuertos.

Pero no sólo eso: debió Federico Trillo asumir, como su primera responsabilidad, que las familias de las víctimas fueran confortadas y atendidas como se merecen quienes han entregado a los suyos en el servicio a España. En lugar de eso, se les devolvieron los restos barajados de forma criminal en los ataúdes, como los jueces en su día sentenciaron y podemos afirmar con toda contundencia. Su justa indignación es la mayor medida del fracaso del ministro, que por ello no pudo volver a serlo, y que nunca debería haber sido embajador.