Rappel en el 2017

Cuando éramos unos mocos y vivíamos cerca de las vías del ferrocarril imitábamos a los apaches del cine convencidos de que el método de poner la oreja pegada al hierro reluciente nos permitiría calcular el momento de la aparición del tren por la última curva. Era un juego emocionante en el que importaban más la intuición porque en los raíles no se oía nada. Ahora acaba de salir de la estación el tren número 2017 con una docena de vagones que se enfrenta a un trayecto lleno de emboscadas, puentes de madera sobre desfiladeros, derrumbes en las trincheras de paso. Así que, como todo aficionado a escrutar rastros, huellas y a leer en el humo del tren, yo también he pegado mi oreja a la vía para jugar a las predicciones. Otros como Pablo Iglesias, que está rozando el frikismo en sus últimos vídeos, escuchan lo que les cuentan los troncos de la chimenea. Allá él. Para equivocarse más que Rappel cualquier método es válido.

El mes de mayo será decisivo en el trayecto porque a partir de ese momento el presidente recupera su competencia de convocar elecciones si el Gobierno en minoría se hace inviable. Lo primero que se oye a lo lejos es que Rajoy no pulsará el botón electoral este año. Poco antes del verano los socialistas deberán celebrar un congreso histórico para su futuro y elegir al guía de la manada. Pero yo creo que no será ni Sánchez ni Díaz. Hay un tapado. Eso al menos se oye entre las traviesas. Meses después se anuncia un referéndum en Cataluña, que es como si otro tren hubiera partido en dirección contraria por la misma vía. Mi percepción es que alguien frenará antes del choque, y no habrá consulta. Como en las filas 'indepes' está el amigo Lluís Llach, autor de 'Viaje a Ítaca', me imagino a sus compañeros como a la mujer de Ulises, tejiendo por la mañana y destejiendo por la noche el sueño de la desconexión. El tren 2017 atraviesa también el ignoto territorio salvaje en el que se han unido muchas tribus distintas para asaltarlo dirigidos por uno de larga cabellera. El rumor metálico de las vías me dice que la oportunidad perdida en el 2016 no volverá. Y las rencillas entre las tribus impedirán un asalto al tren. Tendrán que organizarse, armarse, reunir al consejo de ancianos y preparar un nuevo ataque al tren dentro de bastantes lunas. Tampoco creo que este país esté listo para dar el paso de salir a las seis de la tarde del trabajo, ni desconectar de los jefes apagando el iPhone fuera del horario laboral.

Otra historia es si el nuevo tiempo en la política trae consigo una dinámica, constructiva, destructiva o frívola. La prueba de fuego será el pacto por la educación. Si los partidos, los profesores, los centros, las asociaciones del sector estudiantes y el conjunto de la sociedad española son capaces de superar el sectarismo secular y logran el consenso de una nueva ley de educación, el 2017 habrá valido la pena. Pero mi Nostradamus me dice que suspenderemos esa asignatura.