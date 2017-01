Personajes

Al cine español de hoy le falta un puntazo de tradición berlanguiana, así que sus comedias se deslizan, se caen y se deshacen casi siempre por el abrupto terreno del sainete gritón cuando no del cursi y siempre picarón sentimentalismo de calzoncillo y camisón, todo un zapatillazo para cualquier espectador con dos dedos de frente. La huída al éter de Azcona fue una tragedia cinematográfica nacional, entre otras cosas porque nadie se atreve a seguir su estela, y digo yo que para eso están los grandes maestros, aunque quizá de ahí la dificultad. Pasa lo mismo con el teatro, o peor: nada hay en él que nos hable de cómo somos, que nos ponga en solfa, que estampe nuestras fingidas mascarillas en la frente del espectador aunque sea desfigurando el reflejo en los cristales del Callejón del Gato, esa metáfora poética, ese violento contraluz, esa fuente de ideas, toda una doctrina estética. ¿Será que Valle está pasado de moda, como escuché decir no ha mucho a un jovenzuelo y analfabeto teatrero chafachorras? ¿O será que tanto magín resulta inasimilable para la simpleza petulante de los chafachorras? Bueno, pues el caso es que ahí, aquí, sigue cohabitando entre nosotros el esperpento, aquel invento de don Ramón del que se nutrieron, a su manera, Berlanga y Azcona: como muestra queda su inmensa trilogía escopeteada y tan racialmente nacional, aquel tremebundo retrato de la corrupción política y económica de las postrimerías del franquismo que fue, a la postre, la madre ejemplar de la democrática y repelente corrupción felipista y el modelo a seguir por el prepotente retardofranquismo aznariano (siempre tan liberal) y sus más que evidentes secuelas en la plasta mentecata de la pudrición marianista, esa otra gloria nacional. Pues nada, no hay nadie que les dispare un fogonazo ni en el celuloide ni en el carretón de Tespis: ¿será que no se atreven porque la censura democrática resulta más peligrosa y nacionalista (político-económica), o recóndita y chivata (facebook-twiter y demás) que la gestapista del Patas Cortas? Una pena, porque guionistas y autores lo han tenido todo en panorámica ante sus pupilas para poder enmarañar y desenmarañar a gusto los argumentos: situaciones increíbles, peripecias descacharrantes, decorados postineros y personajes clásicos de tragicomedia, ridículos hasta la extremaunción: no había necesidad de mucho espejo deformante, la realidad ya lo estaba. Pero salvo honrosas excepciones, autores y guionistas se han dedicado a dar cuerda a espeluznantes sainetes televisivos, pegajosos seriales decimonónicos y comedias sinsorgas de intimidades amatorias, cosas de la pastizara gansa. Ay, qué desperdicio de dramatis personae, fíjense: El Guerra dos, El Corcuera, Felipe de su vida, Paessa, Amedo, el Coro du Gal, el señor Galindo, El Nani, Pepito Barrionuevo y sus polis de la BPJ (un trío cantor), Durán, El ciego de Gordor. Y un repaso a las evidentes y archiconocidas cloacas del aznarismo y su herencia nos daría para esperpentizar hasta el realismo mágico en un torbellino de personajes y situaciones grotescas que comenzaría en una boda palatina y terminaría con la danza de la muerte de todo un embajador en Londres perseguido por la Santa Compaña en uniforme de Infantería española: eso sí que es un traidor, caballero, todo un malo de película. Pero hoy se va a lo inmediato, no hay más que ver la carencia de ideología de nuestros mandamases y partidos de cualquier signo. Y el teatro y el cine cuentan, como los políticos, historias inmediatas para salir del paso, esa sequía, y subsistir sin comprometerse ética ni estéticamente por ver si llegamos a fin de mes sin necesidad de hacer el soplapollas en Master-Chef. Me hace gracia García de Cortázar cuando predica que hay que hacer una «cultura patriótica». Si pudiera, yo sólo haría comedia, esa ya antigua y sabia mezcolanza entre el descojono y la expiación. Por contribuir, digo.