Peligra el modelo popular

El Partido Popular gobernó con holgada mayoría absoluta durante la legislatura pasada e impuso su criterio sin contemplaciones en todos los campos, valiéndose de la capacidad de aprobar incluso las leyes orgánicas sin ayuda. Como habían hecho todos los gobiernos anteriores en situación semejante, el Ejecutivo de Mariano Rajoy no previó desde su llegada al poder a finales del 2011 que en la siguiente etapa podría necesitar apoyos externos. Así las cosas, es natural que tras la investidura de Rajoy en minoría, las restantes fuerzas exijan cambios en el rumbo emprendido por el PP, especialmente en aquellas materias más ideológicas en las que el sesgo impreso por el centroderecha generó más polémica. 40 proposiciones de ley de la oposición aguardan la reapertura del Parlamento para ser tramitadas, lo que podría desactivar las principales políticas populares, en especial la Lomce, la ley de Seguridad Ciudadana -conocida como 'Ley Mordaza'- y la reforma laboral del 2012, entre otras. El Gobierno está planteando objeciones procesales a las iniciativas de la oposición, y en especial se aferra al artículo 134.6 de la Constitución, que establece que será necesaria la conformidad del Gobierno para tramitar cualquier proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios. Pero ni todas las reformas son gravosas, ni está claro que la Mesa del Congreso no pueda levantar el veto gubernativo, por lo que este enfrentamiento tendrá que ser finalmente resuelto por el Tribunal Constitucional. También podrá utilizar el Gobierno la mayoría absoluta del PP en el Senado, pero esta vía tan sólo podrá demorar el progreso de la tarea legislativa dado que el Congreso tiene en todo caso la última palabra. La solución a este conflicto es la política. La minoría mayoritaria tendrá que negociar con las restantes fuerzas no sólo las nuevas leyes que ahora requerirán sistemáticos pactos -incluidos los Presupuestos del Estado-, sino también las reformas antiguas, que deberán deslizarse hacia zonas de acuerdo. No tendría sentido desmantelar toda la acción legislativa de la anterior legislatura, pero sí es razonable vincular los nuevos consensos a acuerdos inteligentes y creativos sobre viejos disensos.