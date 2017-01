En helicóptero, sí o sí. Y si es en el 'Caimán', cuyo nombre parece estar en boca de todos estos días, mejor que mejor. Lo del pasado jueves tardará en olvidarse. Las Gaunas se llena cada 5 de enero en Logroño para ver llegar a los Reyes Magos. en helicóptero, sí o sí. Que no vale cualquier cosa ya quedó claro el año pasado cuando el logroñés medio se quedó, pese a la mañana despejada y el cielo azul, compuesto y... sin helicóptero. Sus Majestades accediendo al campo de fútbol a pie llegaron, incluso vieron, pero no convencieron. Y es que logroñeses y logroñesas, grandes y pequeños, no conciben otra llegada que no sea por aire, aunque sea en el helicóptero del 'Tulipán'. Lo del pasado jueves también fue con cielo azul, pero el protagonista fue un 'Caimán' con colores de camuflaje que sobrevoló la capital de La Rioja del que se sigue y se seguirá hablando. Vamos, que a nadie se le pasa por la cabeza que al año que viene crédulos e incrédulos no vuelvan a gritar eso de '¡Mira, un 'Caimán' volando! De hecho, ya hay quien espera que Ayuntamiento de Logroño y Ministerio de Defensa, a través del Ejército de Tierra y con el 'Bhelma III' presente, y bien presente, informen cuanto antes de que el 'Caimán' ha venido -y volado- para quedarse. El espectáculo del pasado jueves fue tal que no hicieron falta discursos... ni mucho menos las explicaciones/justificaciones que un año antes se tradujeron en una sonora pitada. Esta vez hubo 'pañolada'... pero no de protesta, sino para brindar la mejor de las bienvenidas a Melchor, Gaspar y Baltasar. Pedía el presidente Ceniceros en su carta a los Reyes Magos que pongan fin a las guerras y acaben con el terrorismo en el 2017. Y así el 'Caimán', un helicóptero militar a fin de cuentas, estaría libre cada 5 enero, digo yo, y además no sería motivo de confusión para 'The Times' porque no habría temor alguno a un posible atentado yihadista.