LAS OTRAS REBAJAS

Las que siempre reaparecen por estas fechas de enero, sustituyendo a los Reyes Magos por la república comercial de los mostradores, son las «rebajas» de este mes inicial. Han arrancado con fuerza, si bien con un moderado rigor, pero algo es algo. Las agencias de empleo temporal creen que se generarán entre 93.000 y 130.000 puestos de trabajo, aunque sean bastante incómodos para quienes accedan a ellos. La gente normal se pregunta cuál sería su anterior margen de ganancia, si ahora siguen ganando, después de acortar sus beneficios casi a la mitad. Se ha dicho que el arte del comercio consiste en llevar algo del sitio donde abunda al lugar donde escasea, pero ahora no hay que desplazarse.

El dinero electrónico iguala la velocidad del sonido, pero suenan palabras intrusas, como 'facebook', o tener tarjeta Visa o Mastercard. Ser viejo es como ser extranjero en el país donde nacimos o más bien donde nos nacieron, ya que nadie, por muy patriota que llegue a ser, le consultaron con anterioridad dónde quería venir al mundo. Quizá fuese un sitio ideal el que consiguiera que las rebajas se hiciesen permanentes, pero ni los más grandes economistas saben dónde está. Por eso los poetas hablan de crear el hombre nuevo, cantando (Alberti), y, antes, nos advirtieron de que hay que amanecer nuevo cada mañana (Juan Ramón Jiménez). Las personas con las que tratamos, que son las mejores, porque tienen la paciencia de tratarnos, suelen decir que en vez de dar buenos consejos preferirían que alguien les diera dinero.

Se trata de regenerarse, pero quizá no es imprescindible hacerlo con los mismos. Por eso hay quienes opinan que hay que volver al sistema de «un militante, un voto», pero esa fórmula depende de quiénes sean los votantes. El paciente Rey ha llamado en la Pascua Militar a no escatimar esfuerzos contra el terrorismo. Los malos no pueden ganarle a los buenos, aunque parece que son más. Según las últimas cuentas, que se hicieron antes de las rebajas.