San Esteban Valverde

Yo estudié en el colegio de monjas más solicitado de mi pueblo gracias a que mi padre se tiró la noche entera esperando una plaza libre. Me explicaba, sin darle más importancia, que esa mañana se fue directamente al andamio sin pegar ojo pero que se lo había pasado bien porque estuvo contando chistes para hacer la velada más llevadera. Mi madre y él deseaban que yo fuera a ese centro escolar porque sabían que la educación era lo único que podría salvarme de la escasez y de las estrecheces con las que vivíamos.

Estoy segura de que mi padre lo pasó bien aquella noche pero sobre todo se divertirían los que le acompañaron porque era un charlatán y un cuentacuentos de primera.

Pero ya no contará más historias ni confundirá los refranes y las frases hechas haciéndonos reír, decía que era la oreja negra de su familia y que la gente lloraba lágrimas de jirafa...

Mi padre murió tan sólo una hora después de finalizar el 26 de diciembre, precisamente el de su santo, un día muy especial en el que siempre nos reuníamos para festejarle.

Esa noche sus hijos la pasamos en vela, igual que él en la fila del colegio y se podría decir, dentro de lo que cabe, que no estuvimos mal porque aprovechamos para recordar sus cosas. En su funeral tampoco faltó una historia para compartir con los numeroso amigos y vecinos que vinieron a despedirlo.

Una historia modesta, sin mayúsculas y casi sin hache porque él no sabía mucho de letras.

Ustedes, mejor que nadie, saben que mi padre es el protagonista de mis relatos, que es mi inspiración y que no ceso de contar su vida y milagros, así que me gustaría compartirla también aquí.

Mi hija Vera fue su primera nieta y le encantaba llevarla al parque o a la feria, así que en cuanto lo veía la chiquilla salía corriendo para ir con él. El caso es que una de esas veces la niña vino mareada y con dolor de tripa.

-Papi, ¿qué le pasa a Vera?

Yo, sospeché que igual la había atiborrado de manzanas de caramelo o de algodón de azúcar porque no tenía sentido de la medida.

- Que no, que no -me respondió-. No ha comido nada. Tan sólo es que se ha subido en el tren de la bruja.

Mi hija me confirmó que, efectivamente, no le había dado ninguna chuchería pero que se había montado diez veces en la atracción de feria.

Yo no salía de mi asombro, me preguntaba cómo era posible esto si mi padre nunca llevaba mucho dinero.

Entonces aclaró que Vera se había montado de balde porque los feriantes le debían un favor.

- ¿Un favor?

- Sí, sí.

Y ahí me tenían ustedes escuchando, fascinada e intrigada una más de sus aventuras.

Me explicó que un año antes pasaba él con su dumper (un vehículo de transporte de material de obra que conducía) y escuchó una discusión en la calle del ferial. Se detuvo y se acercó para ver qué pasaba. Resulta que a los del Tren de la Bruja no les dejaban marcharse del pueblo porque debían el importe de la toma de corriente eléctrica. Los pobres argumentaban que no podían pagar a causa de la lluvia y que habían tenido pérdidas, pero que en cuanto pudieran abonarían la deuda.

Mi padre entonces intervino para defender a los feriantes, dijo que estaba seguro de que eran personas honradas y que merecían una oportunidad, que él se ofrecía como valedor y que si esta gente no pagaba, él mismo lo haría.

En ese momento le pregunté algo muy importante.

- ¿A cuanto ascendía la cuenta?

- A dos mil pesetas.

Menos mal que finalmente pagaron porque si no mi madre lo mata.

El caso es que al año siguiente, al dirigirse a la taquilla, fue inmediatamente interceptado e informado de que su nieta estaba invitada para siempre en el Tren de la Bruja.

Les podría contar que otro día salvó a un ciclista o que hizo 100 kilómetros en una ambulancia con un muchacho, al que no conocía, que tuvo un accidente y hasta que se apiadó de un árbitro de fútbol al que querían apalear...

Pero no les quiero marear como a mi hija en la feria. Esta pequeña historia resume los tres aspectos que definían a mi padre: la compasión por los débiles, la ternura por los nietos y las historias para sobrellevar los malos ratos.

En aquel colegio de monjas me enseñaron a creer en dioses y santos, en dioses ya no creo, pero, dicho sea de paso, en los santos sí.