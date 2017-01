Las cosas del humor

No le den vueltas, un andaluz, por ponerles un ejemplo, no se ríe de las mismas cosas de las que se ríe un catalán. No tienen más que recordar a Eugenio y a Paco Gandía y me darán la razón. Son humores distintos. Son amores distintos. Hoy tengo el pálpito de que enfrentando el humor de los catalanes con el de los andaluces, el primero lleva todas las de perder y no es porque en esa Cataluña de mis pecados no haya gente que haga reír (que la hay de largo), sino porque hacen reír diciendo cosas que no tienen ni puñetera gracia.

Miren, les pongo varios ejemplos. El penúltimo día del año pasado dijo el señor Joan Tardá que: «No hacer el referendo sería ilegal. Sería incumplir la ley fundacional de la nueva república catalana». ¡Toma Geroma, pastillas de goma! ¿Lo ven?, ¿lo entienden ahora?, una vez más el señor Tardá vuelve a ser el hazmerreír de todos y otra vez lo consigue diciendo cosas que no tienen ninguna gracia.

¿Más ejemplos.? El señor Junqueras (otro que tal baila), en un momento de inspiración pseudopatriótica nacionalista y culé se refiere a España como un país del entorno de Cataluña: «La república catalana tendrá unas excelentes relaciones con el Reino de España», dijo, porque es deseo de Cataluña que «las cosas les vayan lo mejor posible» a todos los países de su entorno. ¡Toma del frasco, Carrasco! Y ya lo ven, volvemos a lo mismo. Diciendo lo que dice, el pobre señor Junqueras hace reír a todo Blas, pero resulta que lo que dice tampoco tiene ninguna gracia.

Y así, seguimos siguiendo. Y para demostrar que esto de hacer reír sin tener gracia no es una cuestión de género, déjenme que les cuente una cosilla de la inefable, de la inenarrable Ada Colau, esa casi licenciada en filosofía, quien, queriendo un día convocar a los «consejos de barrio», no se le ocurrió otra cosa que lanzar unas hojas volantes escritas en catalán, árabe y tagalo, al parecer olvidándose, sin queriendo, de escribirlas en castellano que a lo visto, según la alcaldesa, es un idioma este que se habla menos que el que hablan los filipinos (que como todos ustedes saben son los habitantes de las islas Filipinas, llamadas así en honor de don Felipe II, que a nada que la señora Colau se empeñe es muy probable que en lugar de en Valladolid naciera en San Felip de Llobregat). Qué manera de hacer reír, y de hacerlo diciendo y haciendo cosas que no tienen ninguna gracia.

Pero déjenme que vuelva (ya perdonarán que me haya ido un poco por los cerros de Úbeda) con eso del humor comparado entre catalanes y andaluces, porque tengo un ejemplo definitivo, definitorio y real. Miren, esto pasó hace una cataplada de años, treinta y ocho o treinta y nueve, para ser exactos. Y ocurrió que, un día, el presidente de la Federación Andaluza de Natación recibió un «Saluda» del señor president del Club Natació Manresa. Era el caso que el catalán informaba al andaluz. en catalán. de la toma de posesión de la nueva Junta Directiva. Ya se imaginan: «I te l'onor d' assanbentar-vos de la nova Junta Directiva d'aquest Club y. etc., etc., etc.» ¿Qué hacer?, ¿se dan cuenta?, hace casi cuarenta años ya andábamos mareando la perdiz con esto del idioma, pero en aquella ocasión los andaluces y su sentido del humor estaban en medio del conflicto y sin duda fue por eso por lo que el presidente de la Federación Adaluza de Natación, pronto y bien mandado, contestó al president del Club Natació Manresa de aquesta guisa:

«El bato de la chirlata en pañí, Serva la Bari, aloya, al brojeró del Club Natación Manresa y le entura las fadañís por su juncal furuné, con bajuchanu de sus frimés astisabarus. Juan López Sánchez rujena el sinabar pá la lao de su pechivelo da butén. Serva 19, del ochón de quindalé» de 1978.

No es el mismo humor. Lo que les he contado pasó hace casi cuarenta años. Cuatro añitos tenía la señora Colau. Eran otros tiempos, otros tiempos en los que ya destacaban personajes que hacían reír, aunque lo que dijeran. tuviera muy poca gracia. Y así seguimos. Hasta el domingo que viene, si Dios quiere, y ya saben, no tengan miedo.