Revisión hipotecaria

La sentencia del Tribunal Supremo, de 23 de diciembre de 2015, cuestionando que los costes de elevar a escritura pública los contratos hipotecarios recaigan en el cliente puede abrir un camino similar al recorrido con las cláusulas suelo. Distintas instancias judiciales y un número creciente de consumidores se inclinan por revisar los términos con los que la entidad prestamista ha venido transfiriendo al beneficiario de cada crédito hipotecario los gastos de una formalización exigida por la primera. La pulsión social y judicial por corregir las condiciones en que el país se ha endeudado con las entidades financieras se ha reavivado, hasta el punto de que interpelan a los legisladores. Alguien que necesita un préstamo, por ejemplo para adquisición de una vivienda familiar, no está en situación de discutir las cláusulas anexas a su concesión cuando es lo que anhela. Las relaciones entre los bancos y sus clientes personales o familiares se rigen por leyes escritas y no escritas que nada tienen que ver con los demás vínculos comerciales. Es la concesión del préstamo hipotecario lo que se convierte en el verdadero nexo de unión entre el cliente y el banco. Hace más de un año que el Tribunal Supremo puso en solfa la 'costumbre' de que los costes de formalizar un préstamo hipotecario recaigan siempre en el peticionario del mismo. Como si éste último fuese el beneficiario único de la operación, y la entidad bancaria la parte que correría con todos sus riesgos. La crisis financiera que eclosionó entre 2007 y 2008 generó la ilusión de que el capitalismo del ahorro, préstamo e inversión sería reformado en términos de justicia social. No sucedió así hasta que en distintos lugares del mundo desarrollado fueron cayendo gotas de jurisprudencia que, insospechadamente, han situado al Poder Judicial por delante de los demás en nuestro propio país. Solo que los jueces no pueden enmendar aquello que el Legislativo no es siquiera capaz de abordar.