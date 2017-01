LOS OJOS DESEADOS

Hay una curiosa deformación óptica que nos hace ver las cosas de modo distinto: o bien como son, o como debieran ser. Eso ha hecho posible dos facciones que no admiten matices, a pesar de tener muchos infiltrados del bando contrario: los optimistas, que creen que habitamos el mejor de los mundos posibles, y los que están convencidos de que es pésimo o imposible de perfección, ya que se venden más coches de alta gama que nunca, o impeorable, ya que quienes los compran es para huir más deprisa. Estas corrientes de opinión son alternativas pero ambas producen calambres. ¿Estamos mejor que nunca o peor que siempre? Lo cierto es que cada vez viene más gente a vernos. España ha batido su propia plusmarca con 71 millones de turistas. El Camino de Santiago es una gigantesca autopista. Gran mérito es del combativo apóstol, que dicen que llegó a nuestro país en una barca de piedra, antes de dedicar sus sobrehumanos ímpetus a matar moros y más moros. Somos un país privilegiado aunque no tengamos consciencia de los privilegios porque los líderes sectoriales no se ponen de acuerdo. La verdad es que no saben dónde ponerse.

Pablo Iglesias, que sigue siendo el gran animador de la fiesta, asiste a la deserción de los músicos, que se han dividido por gala en tres. ¿Cómo se forma una lista integradora cuando nadie va a clase, ni siquiera el profesor? Los llamados anticapitalistas quieren forzar el debate para que el partido regrese a defender sus tesis iniciales, que a pesar de ser recientes han quedado antiguas: la renta básica y el impago de la deuda. Hay más jefes que indios, pero ninguno quiere abandonar el hacha de guerra porque aspira a seguir cortando cabezas y quiere tener una guillotina propia. «Defender un Podemos unido no significa que tengamos un Podemos uniforme», ha dicho el emergente Miguel Urban, pero puede significar que nadie se entienda. «Ojos que no ven lo que ver desean, ¿qué verán que vean?». Estas palabras de nuestro 'Cancionero anónimo' siguen siendo válidas. Son nuestra eterna canción.