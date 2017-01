Con el cambio de año, los Presupuestos de 2016 han sido prorrogados automáticamente, según dispone la Constitución. El Gobierno consiguió a mediados de diciembre aprobar con el apoyo de PSOE y Ciudadanos el techo de gasto que será la base de las futuras cuentas, pero estas requieren una negociación que todavía no está en marcha y en la que previsiblemente no participará el PSOE, que pretende mantenerse como cabeza de la oposición. La prórroga presupuestaria obligaría a mantener el mismo esquema de ingresos y gastos que en el ejercicio anterior, y para evitarlo el gobierno ya aprobó un acuerdo no disponibilidad y una subida de impuestos, que orientarán el déficit hacia el objetivo del 3,1% pactado con Bruselas para 2017. Con estas premisas, el Ejecutivo negociará sin prisas las nuevas cuentas públicas, tras haber podido subir simbólicamente las pensiones pero no los salarios públicos. Tampoco mejorarán de momento su posición las comunidades, a pesar de que las previsiones impositivas son este año mejores. Se prevé que si las negociaciones presupuestarias avanzan suficientemente este mes, el Gobierno podría aprobar las cuentas en febrero. La hipótesis que más se maneja es la de que un pacto de PP-C's con el PNV bastaría para que no prosperaran las enmiendas a la totalidad. Pero nada hay acordado, y todo indica que el avance hacia un probable pacto no será un camino de rosas y no dará frutos hasta abril o mayo.